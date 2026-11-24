Grupo Éxito aseguró que la protección de las personas es su principal prioridad ante la toma de rehenes registrada este martes 24 de noviembre en su almacén del sector de La Castellana, en Cartagena, Colombia. La compañía indicó que sigue las instrucciones de las autoridades, encargadas de atender la emergencia. “Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, expresó la empresa en un comunicado reproducido por medios colombianos.

La cadena señaló que serán los organismos competentes los encargados de comunicar la información oficial sobre lo ocurrido y la evolución del operativo. Su pronunciamiento se conoció mientras fuerzas de seguridad permanecían desplegadas alrededor del establecimiento, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia.

Autoridades reportan cinco personas liberadas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que 30 personas fueron retenidas inicialmente y que cinco mujeres mayores habían sido liberadas, de acuerdo con el reporte de Reuters. Con ese balance, 25 personas permanecían retenidas al momento de las declaraciones. El mandatario señaló que se habían desplegado unidades militares y policiales especializadas para atender la situación.

El comunicado de Grupo Éxito se concentró en la seguridad de las personas y la coordinación con las autoridades. La compañía dejó en manos de estas la divulgación de los detalles del caso.

Un intento de robo a un vehículo de valores

Según la explicación ofrecida por De la Espriella, la emergencia comenzó cuando un grupo intentó apoderarse de un vehículo de transporte de dinero. Los operadores de las cámaras de seguridad alertaron a la Policía mediante un botón de pánico y los responsables se refugiaron en uno de los establecimientos.

La Policía de Cartagena informó que activó sus capacidades especializadas para buscar una salida que proteja a las personas involucradas. También pidió a los ciudadanos mantenerse alejados del almacén. El alcalde Dumek Turbay Paz afirmó, después del mediodía, que se habían implementado los protocolos previstos para este tipo de situaciones y solicitó prudencia a la ciudadanía. Los reportes consultados aún no recogen un desenlace definitivo del operativo.

¿Qué dijo Grupo Éxito sobre la toma de rehenes en Cartagena?