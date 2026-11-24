La Caja de Seguro Social (CSS) reconoció que enfrenta faltantes de medicamentos en sus farmacias y atribuyó la situación a tres factores: el traslado de inventarios para atender a las regiones afectadas por el terremoto del 9 de octubre, los incumplimientos de proveedores y el aumento de la demanda de algunos tratamientos.
En una carta abierta, el director general de la institución, Dino Mon, pidió disculpas a los asegurados, pensionados y sus familias por las dificultades para obtener sus medicamentos y anunció que la entidad trabaja para recuperar durante diciembre la disponibilidad de los principales productos afectados.
La CSS explicó que, aunque el abastecimiento general supera el 90%, esa cifra no refleja la situación de los pacientes que acuden a las farmacias y no encuentran el medicamento que necesitan.
“A quien necesita su medicamento hoy, poco le consuela saber que nuestro abastecimiento supera el 90%. Si le falta el suyo, para esa persona el desabastecimiento es del 100%”, señaló Mon.
Tres causas detrás de los faltantes
El primer factor identificado por la CSS fue la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 9 de octubre. La institución trasladó grandes cantidades de medicamentos a las regiones afectadas para atender tanto a asegurados como a personas que no cotizan en la seguridad social.
Según la entidad, esta respuesta solidaria alteró los inventarios y generó faltantes en otras regiones del país.
El segundo factor corresponde a los incumplimientos de empresas proveedoras, que no entregaron medicamentos en las cantidades o fechas establecidas en los contratos. Entre los productos afectados figuran tratamientos para la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras condiciones de salud.
Como tercer elemento, la CSS mencionó el incremento de la demanda, impulsado por la adquisición de mayores cantidades y variedades de medicamentos a precios más competitivos. La institución puso como ejemplo el irbesartán, del cual necesita millones de tabletas mensuales.
CSS identifica a ocho empresas por incumplimientos
En la carta, Mon también dio a conocer una primera lista de ocho empresas proveedoras vinculadas a incumplimientos en la entrega de 18 renglones de medicamentos, cuyos valores contractuales suman $738,257.
Entre los medicamentos incluidos en la relación figuran omeprazol, diclofenaco, hidrocortisona, diltiazem, cefalexina, bendamustina, quetiapina, rosuvastatina, abiraterona, irbesartán, gabapentina, lisinopril y espironolactona, entre otros.
El director de la CSS aclaró que estos montos corresponden a valores contractuales de entregas registradas como incumplidas y no necesariamente representan multas definitivas o saldos pendientes, debido a que algunas empresas realizaron entregas parciales o fuera del plazo establecido.
La institución informó que desde octubre de 2024 ha impuesto aproximadamente $12.8 millones en multas a proveedores. Dependiendo de los resultados de cada procedimiento, también podrían aplicarse ejecuciones de fianzas o inhabilitaciones, respetando el debido proceso.
Además, anunció que esta semana publicará una segunda lista de empresas que no han cumplido con sus compromisos contractuales.
CSS promete mejoras en diciembre
Para enfrentar el desabastecimiento, la institución indicó que está recurriendo a proveedores alternativos, exigiendo el cumplimiento de las entregas, reorganizando inventarios y utilizando los mecanismos legales de adquisición.
También anunció cambios en Mi Caja Digital para que los asegurados puedan conocer cuántos pacientes reciben sus recetas completas, parcialmente o se retiran de las farmacias sin recibir tratamiento.
La CSS prevé publicar estadísticas diarias, semanales y mensuales sobre el abastecimiento real, con prioridad para los medicamentos esenciales cuya ausencia pueda agravar enfermedades o poner en riesgo la vida de los pacientes.
Adicionalmente, incorporará orientación presencial en las farmacias y consultas telefónicas automatizadas para informar sobre las existencias y las fechas estimadas de reposición, cuando estas estén confirmadas.
Mon Vásquez sostuvo que la institución busca recuperar durante diciembre la disponibilidad de los principales medicamentos afectados y mantenerla en el tiempo.