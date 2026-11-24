La Caja de Seguro Social (CSS) reconoció que enfrenta faltantes de medicamentos en sus farmacias y atribuyó la situación a tres factores: el traslado de inventarios para atender a las regiones afectadas por el terremoto del 9 de octubre, los incumplimientos de proveedores y el aumento de la demanda de algunos tratamientos.

En una carta abierta, el director general de la institución, Dino Mon, pidió disculpas a los asegurados, pensionados y sus familias por las dificultades para obtener sus medicamentos y anunció que la entidad trabaja para recuperar durante diciembre la disponibilidad de los principales productos afectados.

La CSS explicó que, aunque el abastecimiento general supera el 90%, esa cifra no refleja la situación de los pacientes que acuden a las farmacias y no encuentran el medicamento que necesitan.

“A quien necesita su medicamento hoy, poco le consuela saber que nuestro abastecimiento supera el 90%. Si le falta el suyo, para esa persona el desabastecimiento es del 100%”, señaló Mon.

Tres causas detrás de los faltantes

El primer factor identificado por la CSS fue la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 9 de octubre. La institución trasladó grandes cantidades de medicamentos a las regiones afectadas para atender tanto a asegurados como a personas que no cotizan en la seguridad social.

Según la entidad, esta respuesta solidaria alteró los inventarios y generó faltantes en otras regiones del país.

El segundo factor corresponde a los incumplimientos de empresas proveedoras, que no entregaron medicamentos en las cantidades o fechas establecidas en los contratos. Entre los productos afectados figuran tratamientos para la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras condiciones de salud.