El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó la tarde de este martes 24 de noviembre que 25 personas permanecen como rehenes en un establecimiento de la cadena Éxito, en Cartagena, luego de un incidente que comenzó con un intento de robo a un carro de valores.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por el mandatario, el hecho se produjo cuando varios delincuentes intentaron robar un vehículo de transporte de valores. Además, la activación de los botones de pánico alertó a las autoridades de Cartagena, por lo que agentes de la Policía llegaron al lugar.

Al verse sorprendidos por la presencia policial y sin posibilidad de escapar, los presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento comercial Éxito, donde retuvieron a unas 30 personas. De ese grupo, cinco ya fueron liberadas, mientras que otras 25 continúan bajo el poder de los hombres armados, según confirmó De La Espriella.

”Estamos ahí atendiendo la situación. Fueron bandidos que se vieron sorprendidos, no tuvieron escapatoria y secuestraron a unos ciudadanos. Les garantizo que los vamos a liberar”, manifestó el presidente al referirse al operativo. Por su lado, el alcalde mayor de Cartagena de Indias es Dumek Turbay Paz, detalló que las autoridades locales están bajo las directrices de las agencias de seguridad del Estado colombiano.