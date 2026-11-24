El Gobierno de Donald Trump prepara una nueva ronda de aranceles a las importaciones de China, la Unión Europea y otras 14 economías, después de investigar si sus políticas industriales generan un exceso de producción que perjudica a los fabricantes estadounidenses. Las conclusiones podrían anunciarse esta semana, según reportes de The Wall Street Journal y Reuters. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), dirigida por Jamieson Greer, está a cargo del proceso. Hasta los reportes consultados, no se habían anunciado las tasas definitivas, la fecha de aplicación ni el listado final de excepciones.

Qué economías están bajo investigación

Además de China y la Unión Europea, el expediente incluye a México, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Suiza, Noruega, Singapur, Bangladés y Camboya, según Reuters. La investigación abarca 16 jurisdicciones comerciales, contando al bloque europeo como una sola.

La Administración estadounidense sostiene que los subsidios y otras ayudas públicas permiten a empresas extranjeras producir por encima de la demanda y vender grandes volúmenes a precios que afectan a sus competidores en Estados Unidos. La USTR inició el procedimiento en marzo, bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta para responder a prácticas comerciales consideradas desleales. La investigación examina el exceso estructural de capacidad y producción en sectores manufactureros.

Tasas distintas según los acuerdos comerciales

Los reportes anticipan que el nuevo esquema tomaría en cuenta los acuerdos negociados por cada socio con Washington. Para la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, las tasas podrían situarse en 15 % o menos, mientras otras economías enfrentarían gravámenes superiores. Esas cifras siguen sujetas al anuncio oficial.

Los nuevos cobros podrían alcanzar una amplia variedad de mercancías. El acero, el aluminio y los automóviles podrían recibir un tratamiento particular porque ya están sujetos a medidas vinculadas con la seguridad nacional, según la información publicada por The Wall Street Journal y recogida por Quartz.

Otra vía para recuperar los gravámenes anulados

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Trump para reconstruir su política arancelaria después de que el Tribunal Supremo anulara en febrero de 2026 los gravámenes globales aprobados mediante poderes de emergencia. El Gobierno recurrió entonces a investigaciones bajo la sección 301, entre ellas la de sobrecapacidad industrial y otra sobre las restricciones al comercio de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.

Esta última derivó, el 23 de julio, en medidas contra 60 economías. La USTR estableció tasas del 10 % o 12.5 %, según el caso, además de excepciones para determinados productos. Los nuevos aranceles por sobreproducción podrían sumarse a esos cobros, conforme a los reportes sobre los planes de la Administración.

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