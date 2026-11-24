El terremoto de 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre forzó el desplazamiento de miles de personas, especialmente los residentes de las regiones más afectadas como Isla Cañas.

Los desafíos de responder a esta y otras crisis de movilidad humana fueron abordados durante el primer día del Congreso de Movilidad Humana con Enfoque de Derechos: Desafíos y Respuestas para una Protección Integral 2026, organizado por la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Embajada de España en Panamá y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“Aquí van a venir personas que viven la situación para que tomemos conciencia de qué manera podemos prevenir y realmente estar preparados si esto vuelve a ocurrir y qué cosas podemos hacer también para mejorar la vida de estas personas”, manifestó la defensora del Pueblo, Ángela Russo.

Russo recordó que en Panamá se dio el caso del traslado de los habitantes de Gardí Sugudb, una isla con riesgo de hundimiento por los efectos del calentamiento global, a Iberyala en Nuevo Cartí.

“Tenemos conocimiento de que existen otras islas también que se están inundando y además ahora tenemos el caso de Isla Cañas. El tema de movilidad humana por razones climáticas se convierte en un tema primordial en este Congreso”, destacó.

Fernando Domínguez es uno de los moradores de Isla Cañas que se vio afectado por el terremoto. Explicó que no solo se trata de las viviendas afectadas, sino de su modo de vida, la afectación a la agricultura, al turismo y sus medios de subsistencia.

“Tuvimos que desalojar la isla en su momento y ponernos un albergue fuera de la isla. En estos momentos la realidad es que estamos tratando de retornar a Isla Cañas. Hay familias que pues aún siguen con el miedo, con el temor de regresar a Isla Cañas y más que el temor de regresar por otro sismo, también la realidad económica que se está viviendo”, señaló Domínguez.

“La isla se dedicaba a la agricultura que fue afectada casi al 100%, el tema del turismo, la pesca. Entonces la idea de nosotros es tratar de buscar alternativas que nos ayuden en estos temas, resolver estos temas y que nos den la oportunidad de regresar a la isla. Y más que regresar a la isla, pues volver a obtener los ingresos como hacíamos anteriormente”, enfatizó.

René García, director del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también compartió información sobre el trabajo que se está realizando.

“Seguimos en lo que es la parte de la ayuda humanitaria, viendo cómo es el tema de la parte ya de la reestructuración nuevamente, lo que son las residencias, rehabilitación de las mismas, cuáles hay que construir, ya esa parte estaba bien avanzada”, detalló García.

“El Ministerio de Vivienda está encargándose de lo que es todos los aspectos en cuanto al tema las viviendas como tal. Nosotros seguimos apoyando en la parte de lo que sería la parte de la ayuda humanitaria o cualquier otro aspecto, en lo cual Sinaproc, como ente rector en el tema de la ayuda a las personas afectadas, podamos colaborar a las personas”, puntualizó.