Terremoto en Panamá: Mulino anuncia 300 viviendas en Herrera y asistencia para Isla Cañas

El presidente José Raúl Mulino dijo la tarde de este viernes 30 de octubre que ya comenzó en la provincia de Herrera la construcción de las primeras 300 viviendas destinadas a familias afectadas por el terremoto de este viernes 9 de octubre. Mulino detalló el programa de construcción durante una gira de trabajo que realiza por comunidades afectadas, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; Fernando Boyd, de Salud; y Jaime Jované, de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Durante su visita a la comunidad de El Potrero, en el distrito de Ocú, Mulino reiteró que el Gobierno garantizará la construcción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares.

“Tengan la plena seguridad que vamos a construirle las casas a las personas que han perdido su hogar”, manifestó el presidente. Mulino explicó que ordenó que las nuevas viviendas sean construidas con mano de obra de las propias comunidades afectadas.

También instruyó que los materiales de construcción sean adquiridos en los comercios de esas regiones, con el propósito de contribuir a la economía local. El mandatario señaló que las casas tendrán parámetros de construcción sismorresistentes y contarán con baños higiénicos completos.

Por su parte, la primera dama anunció que la empresa Pro Vivienda donó 50 casas para las zonas afectadas, a las que se sumarán otras 30 viviendas que construirá su despacho. Asistencia para Isla Cañas y Cañas

En relación con la situación de Isla Cañas y Cañas, el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el servicio de agua potable ya fue restablecido en la parte insular. Además, indicó que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras trabaja en el levantamiento de información para identificar las viviendas y determinar los casos en los que el Gobierno ofrecerá alternativas de reubicación.