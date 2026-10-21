Miviot evalúa 9,391 viviendas e inicia construcción de 31 casas

Las cifras fueron confirmadas por el secretario de Metas de la Presidencia y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza , quien detalló la distribución de los primeros proyectos habitacionales en ejecución:

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) alcanzó un registro de 9,391 viviendas evaluadas en el país para determinar si requieren reparaciones o reconstrucción total. Paralelamente, las autoridades iniciaron la construcción directa de 31 residencias distribuidas en las zonas más afectadas de cinco provincias, dijo a los medios este miércoles 21 de octubre.

Veraguas (9 viviendas): Ubicadas en los distritos de Soná y Río de Jesús.

Herrera (7 viviendas): Proyectos en los distritos de Chitré y Pesé.

Chiriquí (7 viviendas): Concentradas en el distrito de San Félix.

Coclé (6 viviendas): Obras en Penonomé y Natá.

Los Santos (2 viviendas): Proyectos en el distrito de Las Tablas.

En el ámbito de atención primaria, las autoridades reportan la asistencia continua a 126 albergues abastecidos con alimentos, agua y medicamentos. En estas instalaciones, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Salud) efectúan giras médicas, mientras que la Policía Nacional coordina la seguridad y actividades de acompañamiento comunitario.

A pesar de las obras iniciadas y el suministro de insumos, Icaza admitió que “la tarea está lejos de cumplir”, ante la cantidad de familias que permanecen a la espera de evaluaciones técnicas, soluciones de reubicación y el restablecimiento de sus condiciones de vida.

Para atender los casos pendientes, el representante del Ejecutivo informó que las personas cuyas casas aún no han sido inspeccionadas por los técnicos pueden solicitar la evaluación comunicándose al número telefónico 520-4426 o realizando el registro a través del portal digital Panamá Conecta.

Las autoridades subrayaron la necesidad de aplicar criterios técnicos rigurosos en las zonas impactadas para evitar el asentamiento en áreas vulnerables ante futuras emergencias.