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Descuento en medicinas subiría al 25%: ¿qué dicen las farmacias?

Medicamentos dispensados en mostrador; la propuesta plantea subir el descuento al 25% y vincularlo obligatoriamente a una receta médica.
Medicamentos dispensados en mostrador; la propuesta plantea subir el descuento al 25% y vincularlo obligatoriamente a una receta médica.
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Mileika Lasso
  • 21/10/2026 18:00
La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias cuestiona propuesta para elevar al 25% el descuento en medicinas por falta de claridad en compensaciones a pymes panameñas

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa), gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector en Panamá, expresó su inquietud ante la presentación de una nueva propuesta legislativa que busca reformar los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987.

El anteproyecto, impulsado por el diputado Javier Sucre Mejía, plantea incrementar de un 20% a un 25% el descuento en la compra de medicamentos destinado a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, según detalló la organización mediante el comunicado N.º 0082/2026.

La Ley 6 de 1987 constituye el marco regulatorio que otorga descuentos obligatorios en salud, transporte, recreación y servicios a mujeres de 55 años o más, varones de 60 años en adelante y a todos los pensionados del país. Aunque la norma busca aliviar la carga económica de esta población, el gremio farmacéutico insiste en que cualquier modificación a los porcentajes vigentes debe considerar la capacidad financiera de los pequeños establecimientos para evitar distorsiones en el mercado.

Cuestionan duplicidad de debates en la Asamblea

Desde el gremio farmacéutico señalaron la contradicción de introducir esta iniciativa mientras se mantiene activa una mesa de diálogo. Dicha instancia de concertación fue instalada por la presidenta de la comisión respectiva, Sherly Castañeda, a raíz del veto presidencial a un proyecto anterior sobre la misma materia, con el propósito de alcanzar un consenso entre las partes.

Ante esta coyuntura, Unprofa solicitó de manera formal que concluyan los trabajos de la mesa de concertación antes de dar paso al debate de nuevas propuestas legislativas sobre el tema.

“Proteger a nuestros adultos mayores también implica garantizarles medicamentos seguros, dispensados responsablemente y mediante un sistema que no ponga en riesgo la continuidad de las farmacias comunitarias que los atienden diariamente”, puntualizó la junta directiva de Unprofa en su pronunciamiento.

Incertidumbre en la compensación para pymes

Aunque el borrador del proyecto incluye una figura de compensación dirigida a las microempresas, Unprofa advirtió que el mecanismo carece de claridad técnica. De acuerdo con la organización, la iniciativa no precisa cómo funcionará dicho esquema ni garantiza la inclusión efectiva de las pequeñas y medianas farmacias comunitarias.

El gremio enfatizó que registrar un mayor volumen de facturación no equivale a incrementar las ganancias, dado que operan con márgenes comerciales ajustados y enfrentan costos operativos elevados.

Prescripción médica como condición indispensable

Como parte de su postura técnica, los propietarios de farmacias subrayaron la necesidad de vincular la aplicación del descuento a la presentación obligatoria de una prescripción médica. A juicio de la organización, esta medida resulta indispensable para promover el uso racional de los fármacos, prevenir riesgos asociados a la automedicación y resguardar la salud de los pacientes.

La dirigencia de Unprofa, encabezada por su presidente Orlando Pérez, reiteró su disposición de participar en la construcción de soluciones sostenibles, pero supeditó su respaldo a que se aclaren las dudas operativas y se escuche formalmente al sector.

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