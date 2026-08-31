Farmacias advierten riesgo de cierre por descuentos a adultos mayores

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (UNPROFA) expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la aplicación del proyecto de ley 226, que propone compensar los descuentos obligatorios a adultos mayores mediante crédito de Impuesto sobre la Renta (ISR).
El gremio advirtió que de ejecutarse tal como está redactada podría generar el cierre de farmacias comunitarias y reducir los puntos de acceso a medicamentos.
Entre los principales afectados, dijo, serían las farmacias pequeñas que podrían enfrentar pérdidas mensuales previsibles que dificultarían su continuidad operativa, ya que el monto de los descuentos supera ampliamente el ISR generado, convirtiéndose a sus palabras en “una pérdida directa e irrecuperable de capital de trabajo”.
Según la UNPROFA, uno de los principales efectos sería la disminución de las opciones de compra para adultos mayores, especialmente quienes viven en barrios y áreas rurales y dependen de las farmacias comunitarias cercanas.
El gremio también alertó sobre una posible concentración del mercado en grandes cadenas, al considerar que estas empresas tendrían mayor capacidad para asumir las exigencias derivadas de la normativa.
UNPROFA sostuvo además que el eventual cierre de farmacias comunitarias tendría consecuencias sobre el empleo local. “Cada farmacia comunitaria que cierra significa puestos de trabajo perdidos en las comunidades”, señalaron. “Esto no protege al adulto mayor. Lo contrario: lo deja más solo”, añadieron.
Ante este escenario, la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia planteó tres medidas para modificar la aplicación de la normativa.
1. Mecanismos reales de compensación: Si un propietario de farmacia genera una pérdida fiscal no recuperable por cumplir la ley, debe haberuna vía clara para compensarla (no como crédito diferido, sino como reembolso o compensacióndirecta).
2. Diferenciación por escala: Las exigencias normativas y el régimen sancionatorio deben reconocer las diferencias reales entre unapequeña farmacia de barrio y una cadena nacional con miles de puntos de venta
3. Diálogo sectorial: Abrimos nuestras puertas para una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud para construir unasolución que funcione para todos.
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