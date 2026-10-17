Gobierno buscará alternativas para familias si los terrenos no son aptos para reconstruir viviendas

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, realizó un recorrido por comunidades afectadas de la provincia de Coclé y visitó albergues habilitados para atender a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Durante la jornada, explicó que las autoridades evalúan las condiciones de los terrenos antes de determinar dónde podrán reconstruirse las viviendas colapsadas.
Icaza indicó que, si se determina que algún terreno no es apto para construir, se buscarán alternativas en coordinación con las familias afectadas, procurando mantener la unión de las comunidades y sus formas de convivencia.
“En caso de que se determine que el terreno no es apto para construir una vivienda, por supuesto, buscaremos alternativas para las familias, siempre con su apoyo. Recordemos que estas son comunidades en las que muchas veces la comunidad es la familia, donde conviven varias familias en un mismo lugar. Lo que queremos es tratar de mantener esa comunidad para que las familias puedan continuar con esa convivencia que, en algunos casos, se ha mantenido por años e incluso décadas”, expresó el ministro.
El funcionario agregó que las evaluaciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), equipos de ingeniería, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y personal de las embajadas de Estados Unidos, Venezuela y otros países. También participan profesionales independientes que, como muestra de solidaridad, se han sumado a las inspecciones de las viviendas afectadas.
Las inspecciones permitirán determinar cuáles viviendas pueden recuperarse mediante reparaciones, cuáles requieren demolición y reconstrucción, y cuáles presentan daños totales que obligan a levantar nuevas estructuras desde cero.
Mientras avanzan las evaluaciones, ya comenzaron los trabajos de demolición y remoción de escombros de viviendas que colapsaron por completo. Asimismo, se han iniciado labores de reconstrucción en las provincias de Coclé, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Los Santos.
Las autoridades mantienen las labores de atención y recuperación con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales a las familias afectadas, tomando en cuenta tanto la seguridad de los terrenos como la necesidad de preservar los vínculos comunitarios.
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