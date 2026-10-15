Gobierno reporta más de 15 mil personas atendidas tras el terremoto en Panamá

Un total de 3,696 personas permanecen en 46 albergues habilitados tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, de las cuales 2,569 se encuentran en la provincia de Veraguas, informó la noche de este jueves 15 de octubre el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Durante una conferencia de prensa desde Veraguas, Icaza presentó un balance de las acciones del Gobierno nacional para atender a las familias afectadas por el sismo, que provocó daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y carreteras en distintas provincias del país.

El funcionario indicó que, hasta la fecha, 15,139 personas y 4,485 familias han recibido asistencia humanitaria. Como parte de la respuesta, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido 19,500 bolsas de alimentos en Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera, además de la entrega de más de 600,000 litros de agua.

En las labores de evacuación, 415 personas han sido trasladadas por vía aérea y marítima mediante 29 evacuaciones aéreas y dos marítimas.

Seis centros de salud serán reconstruidos

En materia sanitaria, Icaza informó que más del 90% de los hospitales y centros de salud evaluados registraron daños leves. Sin embargo, seis instalaciones deberán ser reconstruidas debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Los centros de salud que serán reconstruidos son los de Mariato, La Colorado, Pitaloza, Río de Jesús y Cerro Viejo, además del Hospital de Tonosí.

El ministro señaló que cuatro hospitales retomaron parcialmente sus operaciones: San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas.

También continúan los trabajos de recuperación en centros de salud. En Copé se realizan labores de limpieza, mientras que en Mariato, Río de Jesús y Río Hato se ejecutan reparaciones.

Como parte de las medidas para mantener la atención de emergencias, las carpas instaladas inicialmente están siendo sustituidas por estructuras más sólidas y equipadas con aire acondicionado.

Evalúan más de 2,300 viviendas afectadas

En materia habitacional, el Gobierno ha evaluado más de 2,300 viviendas afectadas por el sismo y comenzó los trabajos de reconstrucción en varias comunidades.

Icaza informó que se recibieron materiales para iniciar las primeras 300 soluciones habitacionales. Las intervenciones incluyen la construcción de nuevas casas, la reparación de estructuras dañadas y la entrega de materiales según las necesidades de cada familia.

Entre las comunidades donde avanzan los trabajos figuran La Colorada, en Los Santos; Quebrada Grande y Río de Jesús, en Veraguas; el área de El Banco, en Herrera; y San Félix, en Chiriquí.

También se iniciaron labores de remoción de escombros en Chigoré, Penonomé, donde se construirán nuevas viviendas.

Las acciones se extenderán a sectores de Macaracas, Tonosí, Las Tablas y Pocrí, en Los Santos, así como a zonas de Veraguas, Coclé y Herrera.

Meduca inspecciona 500 centros educativos

En el sector educativo, el Ministerio de Educación (Meduca) ha inspeccionado 500 centros escolares para determinar cuáles reúnen las condiciones de seguridad necesarias para reanudar las clases presenciales.

Icaza reiteró que el regreso a las aulas será progresivo y que las fechas serán anunciadas por el Meduca, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones.

Trabajan en la rehabilitación de carreteras y puentes

Las autoridades también mantienen trabajos para recuperar la infraestructura vial afectada por el terremoto.

En Veraguas, las labores se concentran en tres tramos de carretera en La Arena, Cacao y Quebro. Además, permanecen habilitadas nueve rutas terrestres para trasladar asistencia humanitaria en Herrera, Los Santos y Veraguas.