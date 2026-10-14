Sube a 3,696 la cifra de personas alojadas en albergues tras el terremoto

El número de personas alojadas en albergues tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre aumentó a 3,696, frente a las 2,841 reportadas el martes 13 de octubre.

Además, el balance oficial mantiene la cifra de albergues en 45, la cantidad de personas que requieren alojamiento temporal se incrementó en 855 en un día.

El nuevo balance fue presentado la noche de este miércoles 14 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa sobre las acciones del Gobierno para atender a las comunidades afectadas.

De acuerdo con Icaza, las autoridades mantienen las labores de asistencia humanitaria, evaluación de daños y recuperación de los servicios esenciales, además de los trabajos de reparación y reconstrucción de viviendas.

En materia de ayuda humanitaria, el Gobierno ha trasladado más de 319,328 libras de asistencia por vía aérea y más de 331 toneladas de agua por vía terrestre. También ha distribuido más de 16,000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de las cuatro regiones de atención y en los albergues.

El ministro indicó que los titulares de Salud, Gobierno, Vivienda, Desarrollo Social, Educación y Obras Públicas, junto con el director de la Caja de Seguro Social (CSS), permanecen en las áreas afectadas con sus respectivos equipos para atender a la población y dar seguimiento a las labores de recuperación.

Reconstrucción de viviendas en varias provincias

Los trabajos de recuperación de viviendas comprenden dos frentes: la reparación de casas con daños parciales y la reconstrucción de aquellas que quedaron destruidas.