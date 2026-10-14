Sube a 3,696 la cifra de personas alojadas en albergues tras el terremoto

El número de personas alojadas en albergues tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre aumentó a 3,696, frente a las 2,841 reportadas el martes 13 de octubre.
Además, el balance oficial mantiene la cifra de albergues en 45, la cantidad de personas que requieren alojamiento temporal se incrementó en 855 en un día.
El nuevo balance fue presentado la noche de este miércoles 14 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante una conferencia de prensa sobre las acciones del Gobierno para atender a las comunidades afectadas.
De acuerdo con Icaza, las autoridades mantienen las labores de asistencia humanitaria, evaluación de daños y recuperación de los servicios esenciales, además de los trabajos de reparación y reconstrucción de viviendas.
En materia de ayuda humanitaria, el Gobierno ha trasladado más de 319,328 libras de asistencia por vía aérea y más de 331 toneladas de agua por vía terrestre. También ha distribuido más de 16,000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de las cuatro regiones de atención y en los albergues.
El ministro indicó que los titulares de Salud, Gobierno, Vivienda, Desarrollo Social, Educación y Obras Públicas, junto con el director de la Caja de Seguro Social (CSS), permanecen en las áreas afectadas con sus respectivos equipos para atender a la población y dar seguimiento a las labores de recuperación.
Reconstrucción de viviendas en varias provincias
Los trabajos de recuperación de viviendas comprenden dos frentes: la reparación de casas con daños parciales y la reconstrucción de aquellas que quedaron destruidas.
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Icaza informó que la construcción de viviendas comenzó en Quebrada Grande, en Veraguas; Penonomé, en Coclé, y San Félix, en Chiriquí.
Para este jueves 15 de octubre, el Gobierno prevé continuar las labores en Chepo de las Minas y Becerra, en Herrera; Los Rosales, en Los Santos; La Mata de San Félix, en Remedios; y Quebrada Ancha, Justo Fidel Palacio y Tolé Centro, en Chiriquí.
También están programados trabajos en las comunidades de Inurun y Muná, en la comarca Ngäbe-Buglé.
De forma paralela, las autoridades realizan la remoción de escombros junto con las familias afectadas para preparar los terrenos donde se reconstruirán las viviendas destruidas o con daños severos.
Más de 600 centros educativos oficiales afectados
El balance presentado por Icaza también reporta más de 600 centros educativos oficiales con afectaciones por el terremoto.
La reapertura de las escuelas será progresiva y dependerá de las evaluaciones técnicas del Ministerio de Educación (Meduca), que deberá confirmar que las instalaciones cumplen con las condiciones de seguridad para el retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Las inspecciones y reparaciones tendrán que completarse antes de autorizar el reinicio de las clases presenciales en los planteles afectados. El Meduca anunciará cuáles centros podrán reanudar sus actividades.
Salud reporta 69 instalaciones con daños leves
En el sector sanitario, el ministro informó que se han evacuado 842 instalaciones de salud, de las cuales 69 presentan afectaciones leves.
El Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS continúan con el reingreso de pacientes, bajo medidas destinadas a garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que trabaja en las instalaciones.
Además, el Minsa mantiene habilitada la línea gratuita 800-6467 para ofrecer orientación a las personas que experimenten estrés, miedo, ansiedad o temor relacionados con el terremoto y sus réplicas. El servicio puede utilizarse desde teléfonos fijos y celulares.
Gobierno mantiene la asistencia humanitaria
Icaza señaló que las instituciones continúan desplegadas en las zonas afectadas para atender las necesidades de la población, distribuir ayuda y avanzar en la recuperación de las comunidades.
Mientras se desarrollan estas labores, el balance del 14 de octubre refleja un aumento de 855 personas alojadas en albergues respecto al día anterior, en medio de los trabajos de evaluación de daños y reconstrucción tras el sismo.
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