Venezuela envía 34 especialistas a Panamá para evaluar daños tras el terremoto

Una delegación de 34 especialistas de Venezuela llegó este martes 13 de octubre a Panamá para colaborar en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, con énfasis en centros educativos, carreteras, puentes y otras infraestructuras afectadas.

El equipo fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y brindará apoyo técnico para determinar las condiciones estructurales de las instalaciones y contribuir a las labores de recuperación.

En una primera etapa, los especialistas se concentrarán en inspeccionar los centros educativos afectados, principalmente en las cuatro provincias con mayores daños, con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad de los edificios.

La misión también apoyará la evaluación de carreteras y puentes, la inspección de estructuras en riesgo y las labores de recuperación de infraestructuras críticas.

La delegación está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez Luces, e incluye a funcionarios de las áreas de transporte, infraestructura y planificación.

Entre sus integrantes figuran Francisco José Garcés da Silva, ministro del Poder Popular para el Transporte; Marjorie Moreno Ibarray, viceministra de Articulación Social; Kerlyn Garcías Billamizar, viceministra de Planificación de Obras Públicas; y Domiciano José Graterol, viceministro de Reconstrucción.

El grupo cuenta con profesionales especializados en evaluación estructural, ingeniería sísmica, habitabilidad y reconstrucción, así como en infraestructuras educativas, de salud y otras instalaciones esenciales.

También dispone de conocimientos técnicos para la inspección de estructuras en riesgo, el manejo de escombros y la restitución de servicios.

La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación, Delia Marcela Herrera, presentó un balance de las afectaciones registradas en centros educativos, viviendas y otras infraestructuras.

Herrera destacó la importancia del intercambio de experiencias con los especialistas venezolanos, especialmente para atender instalaciones colapsadas y las necesidades psicológicas de los estudiantes afectados.

“Para nosotros es prioritario atender los centros educativos afectados por este sismo. Sabemos que lo lograremos en conjunto con los especialistas panameños”, expresó la viceministra.

Según Herrera, la experiencia del equipo venezolano contribuirá a agilizar la respuesta de las autoridades panameñas ante los daños registrados.

Durante la recepción de la delegación, el vicecanciller Carlos A. Hoyos agradeció al Gobierno y al pueblo venezolano por el envío de personal especializado para apoyar las evaluaciones técnicas.

El funcionario recordó que Venezuela también sufrió un sismo el pasado 24 de junio y que Panamá brindó asistencia humanitaria tras ese evento. Señaló que la cooperación actual refleja la reciprocidad entre ambos países ante situaciones de emergencia.

Por su parte, Ramírez Luces afirmó que la misión está a disposición de las autoridades panameñas para colaborar durante la emergencia.

“Nosotros estamos a disposición de Panamá. Venimos como especialistas a brindar un servicio de hermanos; una hermandad nos une desde hace años”, manifestó.