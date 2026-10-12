Sinaproc reporta 656 escuelas y 10 comunidades afectadas tras sismo de 7.5

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mediante el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), reportó que al menos 656 centros educativos sufrieron daños estructurales en el territorio nacional, incluyendo planteles colapsados, de acuerdo con el informe oficial #8 emitido este 12 de octubre de 2026 con corte a las 11:30 a.m. El informe preliminar detalla afectaciones severas en infraestructura pública, servicios básicos y viviendas en la mayoría de las provincias del país, con un saldo provisional de 1,744 familias evaluadas y 598 personas distribuidas en 14 albergues temporales. Hasta la fecha del reporte, los estamentos de emergencia confirmaron que no hay registro de personas desaparecidas.

Daños por provincias

En la provincia de Veraguas, las autoridades contabilizaron 420 viviendas afectadas (entre daños parciales y totales), 196 escuelas, 22 centros de salud, 10 iglesias y cuatro islas con afectaciones. Las vías hacia Arena, Cacao y Quebro se mantienen en proceso de recuperación, mientras se restablecen gradualmente los servicios de energía eléctrica y acueductos rurales. Por su parte, Los Santos registra 71 planteles escolares afectados, dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional con daños. En esta región, cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a colapsos en puentes, tramos carreteros y deslizamientos de tierra. Asimismo, tres infraestructuras viales están en etapa de reparación y tres albergues custodian a más de 210 personas. En Herrera, el reporte oficial contabilizó 302 casas con daños parciales, tres hospitales con afectaciones de consideración y cinco comunidades incomunicadas. En Coclé, las evaluaciones arrojaron 318 viviendas, 40 escuelas, 11 instalaciones gubernamentales y 10 templos religiosos con daños.

Infraestructura de agua y salud comprometida

La provincia de Chiriquí reportó 139 centros educativos con afectaciones, 28 viviendas destruidas en su totalidad y 22 edificios públicos y albergues dañados. De igual forma, el sistema de distribución de agua potable sufrió un impacto directo tras el colapso de dos tanques de almacenamiento. En Colón, el Hospital San Juan registró daños parciales en sus estructuras, junto con afectaciones en el Mercado Municipal, 29 caserones y 36 escuelas. En Panamá Oeste se atendieron dos personas con lesiones menores, además de afectaciones parciales en residencias, centros de salud y cuatro edificaciones privadas. Finalmente, en Darién se contabilizaron 10 escuelas, un centro médico, una vivienda y tres edificios del Estado con daños moderados.

Logística y asistencia