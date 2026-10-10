Deslizamientos y daños estructurales afectan Tonosí y Cañazas

Tonosí, en Los Santos, y Cañazas, en Veraguas, figuran entre las zonas afectadas por los deslizamientos de tierra y los daños a infraestructuras reportados tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. Las afectaciones incluyen el deterioro de vías, la caída de árboles y daños en estructuras, lo que complica el acceso a algunas comunidades. En Tonosí, imágenes compartidas con La Estrella de Panamá muestran el estado de la carretera en el sector de Bajo de Güera, donde se observan deslizamientos de tierra y árboles caídos sobre la ruta. Estas condiciones representan un obstáculo para la circulación y el traslado hacia las comunidades del distrito.

La situación también genera preocupación en otras áreas de Los Santos, donde los reportes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dan cuenta de daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud, puentes y tramos de carretera. Además, cinco comunidades de la provincia quedaron aisladas debido a afectaciones en caminos, puentes y deslizamientos.

En Cañazas, provincia de Veraguas, se reportó un deslizamiento en el sector de Loma del Castillo, en la vía hacia Ñurum. El movimiento de tierra ocasionó daños a una vivienda y a un vehículo, según reportes. Veraguas también registra afectaciones en otras comunidades, entre ellas sectores de Mariato y Soná, donde se han reportado daños en residencias, escuelas, centros de salud y estructuras viales. En Mariato, los derrumbes y el deterioro de las carreteras dejaron incomunicadas a las comunidades de Arena, Cacao y Quebro.