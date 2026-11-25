Todos los rehenes que permanecían secuestrados en un almacén Éxito del sector La Castellana, en Cartagena, Colombia, fueron rescatados a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre mediante una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, según confirmó el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella. La acción fue realizada tras 16 horas de maniobras en la que además fue dado de baja uno de los presuntos secuestradores tras rechazar una solicitud oficial de rendición, para liberar a las 30 personas que permanecían en el sitio, según reportes de medios locales.

De acuerdo con la declaración emitida por el mandatario tras aterrizar en la ciudad y revisar la situación con la cúpula militar y policial, las autoridades habían ofrecido previamente a los implicados la oportunidad de entregarse y liberar a las personas retenidas, pero ante la negativa se ordenó la intervención armada de la fuerza pública. “Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra fuerza pública”, advirtió De La Espriella al respaldar la actuación de los uniformados y agradecer el acompañamiento permanente del alcalde de Cartagena durante la emergencia.

¿Qué fue lo que sucedió previamente?