La violencia contra las mujeres periodistas no solo amenaza su integridad: también puede silenciar sus investigaciones, limitar su participación en el debate público y afectar el derecho de la sociedad a estar informada. Así lo advirtió la periodista, escritora y activista colombiana Jineth Bedoya Lima, quien se encuentra en Panamá para impulsar una iniciativa regional junto a ONU Mujeres y la UNESCO. En entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Bedoya habló sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en los medios, la falta de conciencia sobre la violencia de género y la necesidad de convertir las políticas contra el acoso en mecanismos efectivos de prevención y atención. “Esa autocensura nos está costando mucho”, advirtió al referirse a las periodistas que, tras recibir amenazas, hostigamiento o violencia digital, dejan de informar sobre determinados temas o abandonan sus espacios de trabajo. Bedoya es una de las periodistas más reconocidas de Colombia y referente internacional en la defensa de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Su trayectoria está marcada por la cobertura del conflicto armado y por la violencia que sufrió el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual mientras investigaba el tráfico de armas en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Tras guardar silencio durante nueve años, contó públicamente su historia en 2009 e impulsó la campaña No Es Hora de Callar, que acompaña a sobrevivientes de violencia sexual y promueve cambios institucionales.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos y reconoció el uso de la violencia sexual como una forma de censura contra una periodista.

Una iniciativa para redacciones seguras

La visita de Bedoya a Panamá, los días 23 y 24 de noviembre, forma parte de un encuentro regional convocado junto a ONU Mujeres y la Unesco, con la participación de periodistas y comunicadoras de América Latina y el Caribe. El objetivo es recoger aportes para la Guía para el Diseño de Protocolos para la Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género en los Medios de Comunicación. La herramienta busca ofrecer mecanismos para prevenir el acoso, atender denuncias y garantizar espacios laborales seguros. La iniciativa tiene como antecedente el trabajo desarrollado en Colombia desde 2020. Según explicó Bedoya, el protocolo de ese país es de aplicación obligatoria para los medios por exigencia del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, recientes denuncias de acoso sexual en el sector audiovisual evidenciaron que contar con documentos internos no garantiza la protección de las mujeres. “Si tú no tienes gente que entienda el tema, construir estas herramientas no es efectivo, pero además no es aplicable”, señaló. Por ello, considera necesario capacitar a los equipos de recursos humanos y a los periodistas, además de habilitar canales especializados para recibir denuncias. Bedoya adelantó que esperan presentar la guía en la próxima asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tendrá lugar en Panamá. Su agenda también incluyó el seminario virtual “Titulares sin Riesgo”, centrado en la violencia digital contra las periodistas.

Panamá: violencia y falta de información

Durante la conversación, Bedoya se refirió a la situación de violencia contra las mujeres en Panamá. Al plantearle la cifra de 21 femicidios reportados hasta octubre de 2026, cuestionó la falta de información integral y advirtió sobre el subregistro. “Tenemos una situación muy compleja y es la falta de información rigurosa sobre los casos”, expresó. A su juicio, las cifras disponibles no necesariamente reflejan toda la dimensión del problema. También señaló que la imagen internacional de Panamá como centro comercial, turístico y de negocios puede contribuir a que determinadas problemáticas sociales reciban menos atención. Las estadísticas nacionales reflejan la magnitud del desafío. El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo registró en 2025 un total de 20 femicidios, 18 tentativas y 16,444 denuncias por violencia doméstica. Para 2026, el Ministerio Público publicó informes con 19 víctimas de femicidio entre enero y septiembre. Un reporte posterior situó la cifra en 21 hasta octubre. Bedoya considera que la violencia contra las mujeres aún no recibe la prioridad necesaria en la agenda pública. Mencionó la persistencia de patrones culturales machistas y la falta de programas educativos y políticas estatales de prevención. También llamó a los medios panameños a ampliar la cobertura más allá de los hechos que ocurren en la frontera con Colombia. La violencia, recordó, también está presente en otras zonas del país, incluso cerca de la frontera con Costa Rica. “Los medios de comunicación se tienen que grabar dos palabras: responsabilidad social”, afirmó.

Mujeres más allá de las noticias sobre violencia

Como editora de género de El Tiempo, Bedoya trabaja para cambiar la manera en que las mujeres aparecen representadas en las noticias. Su labor no consiste únicamente en revisar las publicaciones sobre violencia, sino en promover una perspectiva de género en áreas como economía, política, ciencia y negocios. “Nos falta abordar lo grueso”, señaló al referirse a la necesidad de visibilizar el poder adquisitivo, la autonomía económica y la participación de las mujeres en espacios de decisión. Explicó que, con frecuencia, las mujeres aparecen en los medios como víctimas de femicidio, agresiones o situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, también deben ocupar espacios como protagonistas de transformaciones sociales, científicas, económicas y políticas. Su trabajo en El Tiempo tomó casi una década de conversaciones y sensibilización dentro de la redacción. Bedoya sostiene que el activismo y el periodismo pueden coincidir cuando se trata de visibilizar la violencia contra las mujeres, siempre que se actúe con responsabilidad y rigor. “Comprendí que sí se podía hacer, pero que tenía que hacerlo de una forma responsable y, sobre todo, desde la conciencia, no desde la rabia”, manifestó.

El futuro del periodismo