El servicio de la deuda pública en el presupuesto de la nación se encareció en más de $3 mil millones, un gasto que ya era considerado “escandaloso” por su monto original.

El presupuesto ley de la nación contemplaba $7 mil 938 millones en el renglón del servicio de la deuda, mientras que el presupuesto modificado asciende a $10 mil 968 millones. Esto representa un aumento de $3 mil 30 millones, según el informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este servicio de la deuda implica el pago de amortizaciones e intereses y ha sido considerado por analistas como un gasto excesivo, cuyos recursos no se traducen en mejoras ni en la satisfacción de las necesidades de la población.

Para el economista y docente Raúl Moreira, este incremento puede significar un cambio en las condiciones del mercado que obligaría al Estado a pagar su deuda con intereses mayores de los que pudieron haberse pactado inicialmente.

También podría implicar que las condiciones de crédito se hayan deteriorado al momento de realizar una transacción que, al inicio del año, se había estimado en condiciones más favorables para el Estado panameño.

Los motivos precisos no se pudieron conocer. La Estrella de Panamá consultó al MEF sobre las razones de este incremento del servicio de la deuda en el presupuesto del año en curso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin embargo, es importante contextualizar que la deuda pública, que totaliza $62 mil 758 millones, “es uno de los temas que más pasiones levanta cuando se analiza el comportamiento de la economía nacional”, precisó Moreira, también expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

“Preocupa porque ese dinero no se queda ahí, ese dinero hay que pagarlo de vuelta. De vuelta con intereses”, añadió.

El 30% de los recursos del presupuesto se destina al servicio de la deuda. Casi un tercio del presupuesto ejecutado se ha dirigido a este renglón, por lo que esos recursos no pueden destinarse a escuelas, acueductos ni hospitales, necesidades prioritarias del país, concluyó el economista.

El presupuesto ley del Estado asciende a $34 mil 900 millones y fue modificado a $38 mil 915 millones.

En un análisis del gasto público, el servicio de la deuda representa una carga para el presupuesto estatal que incluso supera la de la planilla. Por ello, el decano de la Facultad de Economía, Rolando Gordón, ha advertido que se trata de una cifra “escandalosa”.

El analista de riesgo, Ernesto Bazán, explicó que el servicio de la deuda “es lo que hay que pagar, la cuota que va para intereses y amortización de capital y puede tener altibajos en función de los vencimientos. Si bien es cierto el servicio de deuda está incrementándose, tiene que ver con acumulación de vencimientos, pero a mí me preocupa más el nivel de deuda que está tomando el país”.

A juicio del experto, la deuda “que no es tan visible” se materializará en un entorno en el que la relación de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) roza el 64%.

“Tenemos que sumarle una estimación de aproximadamente $90 mil millones por deuda actuarial, es decir, obligaciones de pago futuro con jubilados cuyas reservas no existen y de alguna manera tenemos que sacar ese dinero, la deuda de los [proyectos] llave en mano, que puede estar bordeando en $5 mil a $6 mil millones y la deuda administrativa del Estado, que son pagos a proveedores, pagos de prima de antigüedad de los trabajadores, entre otras cosas”.

Adicionalmente, está la deuda por arbitrajes internacionales, añadió el economista y experto en análisis de riesgo.

El incremento del servicio de la deuda pública del país se traduce en decisiones impopulares, como la apertura de la mina de cobre o la apuesta del Gobierno por las asociaciones público-privadas (APP), todo con el fin de mantener el grado de inversión ante las calificadoras de riesgo, recordó el analista Rodrigo Noriega.

El abogado, doctorado por la Universidad de Yale, puso sobre la mesa que la deuda no es más que el resultado del problema de ingresos del país, debido a las exoneraciones fiscales vigentes.

Precisamente, una investigación de este medio reveló que la brecha fiscal solo en el impuesto sobre la renta superaba los $8 mil millones, con base en el “Boletín Estadístico Tributario 2023”, el último elaborado por la actual administración gubernamental.

Por su parte, el economista Moreira recordó al gobierno nacional que cumpla con su compromiso de disminuir el ritmo de endeudamiento del país, de manera que el espacio fiscal con que pueda contar para enfrentar posibles eventualidades sea lo suficientemente amplio y permita disponer de los recursos necesarios.

El balance fiscal del Gobierno Central reveló que, por cada dólar de gasto, $0.41 se financian con deuda, lo que, según los analistas, refleja un “nivel de endeudamiento alto”. La cifra corresponde al balance fiscal de agosto publicado por el MEF.