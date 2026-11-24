La respuesta del Gobierno frente al terremoto del 9 de octubre recibe una valoración mayoritariamente negativa entre los ciudadanos. El 39,9% considera que las autoridades manejaron mal o muy mal la situación generada por el movimiento sísmico, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026.
El estudio de Prodigious Consulting, aplicado a 1.501 personas, revela que 23,3% califica como mala la actuación gubernamental, mientras que 16,7% la considera muy mala.
En contraste, apenas 8,6% ofrece una evaluación favorable. De ese grupo, 6,9% considera buena la respuesta y 1,7% la califica como muy buena.
El dato más significativo corresponde al 50,7% que no considera la actuación del Gobierno ni buena ni mala. Este resultado representa la posición mayoritaria de los encuestados y refleja una valoración neutral frente al manejo de la emergencia.
Solo 0,8% no sabe o no responde.
La evaluación de la población también debe analizarse junto con las consecuencias que todavía manifiestan algunas personas después del terremoto.
La misma encuesta revela que 29% vive con temor, nerviosismo o ansiedad por el evento sísmico. Además, 9,9% siente inseguridad, principalmente en su vivienda, y 7,4% modificó sus hábitos por temor a nuevos movimientos.
Este escenario abre la discusión sobre la preparación de las instituciones para atender no solo la emergencia inmediata, sino también las necesidades posteriores de la población.
La evaluación ciudadana, por sí sola, no determina si los protocolos técnicos se cumplieron o no. Para establecerlo, será necesario contrastar las respuestas oficiales con los informes de las instituciones responsables, las acciones ejecutadas y las necesidades que todavía reportan las comunidades.
El desafío para las autoridades consiste en explicar qué medidas adoptaron, cuáles resultados obtuvieron y qué acciones mantienen para fortalecer la preparación ante futuros eventos sísmicos.
La encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026 fue realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El estudio incluyó 1.501 entrevistas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá.
La cobertura geográfica comprendió las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera.
La recolección de los datos se realizó entre el 14 y el 19 de noviembre de 2026, mediante entrevistas cara a cara y selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado.
El estudio utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas, tiene un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%.