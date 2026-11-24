La respuesta del Gobierno frente al terremoto del 9 de octubre recibe una valoración mayoritariamente negativa entre los ciudadanos. El 39,9% considera que las autoridades manejaron mal o muy mal la situación generada por el movimiento sísmico, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026.

El estudio de Prodigious Consulting, aplicado a 1.501 personas, revela que 23,3% califica como mala la actuación gubernamental, mientras que 16,7% la considera muy mala.

En contraste, apenas 8,6% ofrece una evaluación favorable. De ese grupo, 6,9% considera buena la respuesta y 1,7% la califica como muy buena.

El dato más significativo corresponde al 50,7% que no considera la actuación del Gobierno ni buena ni mala. Este resultado representa la posición mayoritaria de los encuestados y refleja una valoración neutral frente al manejo de la emergencia.

Solo 0,8% no sabe o no responde.