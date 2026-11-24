El terremoto del 9 de octubre sacudió edificios, abrió grietas en las paredes y alteró la vida de miles de personas. En la ciudad de Panamá, el movimiento sísmico interrumpió rutinas y recordó la vulnerabilidad de una capital que crece entre edificios y construcciones cada vez más altas. En las comunidades rurales de Azuero, Coclé y Veraguas, sin embargo, para muchas familias el desastre no terminó cuando dejó de temblar la tierra. Continuó bajo lonas, entre paredes agrietadas, cultivos perdidos y herramientas de trabajo sepultadas por el agua y el lodo. La diferencia no está solamente en la intensidad del movimiento. También está en las condiciones que cada familia tenía antes de la emergencia. Mientras algunos cuentan con recursos para reparar sus viviendas y retomar sus actividades, otros dependen de la ayuda pública, la solidaridad de sus vecinos o lo poco que lograron rescatar entre los escombros. El terremoto no creó la desigualdad que atraviesa estas comunidades. La dejó al descubierto. A casi mes y medio del sismo, las historias recogidas en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas muestran que la reconstrucción tiene distintas velocidades. Para unos comenzó con la llegada de trabajadores y materiales. Para otros sigue pendiente algo más elemental: encontrar un lugar seguro donde dormir y recuperar los medios para ganarse la vida. Una casa que no cabe en los requisitos

En Torio, provincia de Veraguas, Yolanda Jiménez perdió en unos 40 segundos la casa que construyó para su familia. Ahora vive bajo una lona azul, junto a sus hijos, entre ropa, pañales, botellas y las pocas pertenencias que logró conservar. Pero reconstruir no depende solamente del dinero para comprar materiales. Su terreno mide 100 metros cuadrados y, según le explicaron, el requisito para levantar una nueva vivienda exige al menos 150. “Me dijeron que no se podía hacer la casa porque no cumple con los requisitos. Necesitan 150 metros y mi terreno solo tiene 100”, contó. La medida, aparentemente administrativa, se convierte en una barrera para una familia que no tiene otro lugar adonde trasladarse. “El sueño de la vida de toda persona es tener una casa y se destruyó en 40 segundos”, dijo. En Veraguas, 30,406 de los 77,898 hogares recibían menos de $400 mensuales, según el Censo de 2023. En Los Santos eran 11,281 de 36,928 hogares y en Herrera, 12,722 de 42,338. Detrás de esas cifras hay familias para las que reparar una pared o comprar materiales significa competir con el dinero destinado a alimentación, transporte y medicamentos. Cuando también se pierde el trabajo

En Hicaco, también en Veraguas, Luis Alberto Rodríguez, de 46 años, conoce el mar desde los 15. Su vivienda quedó en riesgo y el terremoto también afectó las herramientas que utiliza para sostener a su familia. “Nosotros dependemos más de la pesca. Esa es la tarjeta de nosotros, el banco. La tarjeta clave de nosotros es la pesca”, explicó. En Veraguas, 28,365 personas ocupadas trabajaban en agricultura, ganadería, pesca y actividades relacionadas. De ellas, 24,942 recibían menos de $400 al mes o no reportaban ingresos. La mediana era de apenas $100. Para un pescador, perder un motor, una lancha o un trasmallo significa quedarse sin la posibilidad de salir al mar. La emergencia no solo afecta el lugar donde vive, sino también la actividad que le permite alimentar a sus hijos. Rodríguez todavía teme que una pared de su vivienda termine por caer. Cuando llueve, el agua entra y moja la ropa y los pies de quienes permanecen allí. La comida y el agua que recibió durante los primeros días aliviaron las necesidades inmediatas, pero no resolvieron el problema de fondo. La pesca no puede detenerse indefinidamente mientras una familia espera que su casa vuelva a ser habitable. Isla Cañas, entre quedarse y comenzar de nuevo En Isla Cañas, distrito de Tonosí, el terremoto hundió entre 15 y 30 centímetros el suelo, según los datos recogidos en la comunidad. También alteró el horizonte de sus habitantes. El agua avanzó sobre los terrenos agrícolas, arrasó cultivos y dejó preocupación por la salinización de las parcelas. Francisco Cedeño, de 63 años, nació en la isla y no contempla marcharse. Su hijo Yeltsin, de 32, observa el mismo paisaje con otra preocupación: es padre de dos niñas y se pregunta qué oportunidades tendrán si permanecen allí. La diferencia entre ambos resume el dilema de una comunidad que intenta recuperarse sin saber todavía qué futuro ofrece su territorio. La familia de Raúl Delgado y su esposa Amalia conoce el costo de esa incertidumbre. Llevan 31 años de matrimonio sostenidos por la agricultura y la pesca. El día del terremoto trabajaban en sus parcelas con otros familiares. El arroz comenzaba a espigar y las sandías estaban cerca de la cosecha. Primero escucharon un estruendo. Después sintieron cómo el terreno se abría bajo sus pies. Raúl recuerda que, al mirar hacia la costa, vio el agua avanzar sobre los cultivos. En pocos minutos, el mar cubrió el arrozal y arrastró las sandías. A la familia le faltaban diez días para recoger casi dos hectáreas de cultivo. También perdió una motobomba valorada en unos $400 y otras herramientas agrícolas. “El pan de mañana lo perdimos hoy”, resumió Raúl. En el poblado principal de Isla Cañas vivían 304 personas, de las cuales 137 estaban ocupadas, según el Censo de 2023. Setenta trabajaban directamente en actividades agropecuarias. El ingreso mensual mediano de los trabajadores era de $300, mientras que el de los hogares alcanzaba $390. Francisco describe esa economía sin necesidad de estadísticas: “Vivimos con lo que vamos ganando, trabajando de hoy para hoy para comer hoy. Nosotros no tenemos recursos ni cuentas en el banco de donde sacar dinero. Aquí la vida es dólar a dólar”. Las familias comenzaron a regresar a sus viviendas, pero volver no significa recuperar el sustento. Las donaciones ayudan a cubrir las necesidades inmediatas, aunque no sustituyen una cosecha ni garantizan la próxima siembra. Por eso, la posibilidad de reubicación divide las expectativas. Raúl plantea que el Gobierno construya viviendas en terrenos seguros, sin impedir que las familias regresen a sus parcelas para trabajar. Yeltsin también busca condiciones más seguras, pero teme perder su propiedad y sus raíces. “Tengo dos niñas que viven conmigo. Yo me pregunto qué futuro hay aquí para ellas. Lastimosamente, después del terremoto, la isla no promete nada”, admite. Francisco, en cambio, no quiere abandonar el lugar donde pasó toda su vida. “Yo nací en esta tierra, crecí aquí y aquí tengo que morir”. En la isla, reconstruir significa mucho más que levantar paredes. También obliga a decidir dónde vivir, de qué trabajar y qué futuro ofrecer a los hijos. Flores: una casa en pie que todavía no es un hogar

En Flores, corregimiento de Tonosí, provincia de Los Santos, la emergencia tiene otro rostro. Algunas viviendas todavía permanecen en pie, pero sus habitantes no pueden regresar porque las estructuras necesitan reparaciones, las instalaciones eléctricas y de agua requieren cambios y no existen garantías suficientes de seguridad. A pocos metros de esas casas, una antigua galera utilizada para guardar ganado se convirtió en refugio. Treinta días después del terremoto, decenas de personas todavía dormían entre carpas, humedad y mosquitos. Allí permanece Librada Domínguez, de 32 años, junto a sus cinco hijos. La menor tiene seis meses y la mayor, 13 años. La vivienda familiar necesita reparaciones y los niños todavía sienten temor de regresar. “El miedo de los niños también; no se sienten seguros en la casa”, cuenta. Las primeras noches fueron especialmente difíciles. Cerca de 50 personas compartieron el espacio y algunas familias durmieron sentadas, bajo la lluvia. “Dormíamos sentados, imagínese, yo con mi bebé, debajo de la lluvia”, recuerda. La tragedia también golpeó a su familia. La casa de su padre quedó destruida. Allí permanecían su hermana, una paciente de cáncer con metástasis, y su padre, quien tiene una pierna amputada. Durante la evacuación, ambos quedaron expuestos al derrumbe de las paredes. Su madre y otros familiares lograron sacar a la paciente mientras la estructura cedía. La historia de Librada refleja las dificultades de hogares que no solo necesitan una vivienda, sino condiciones adecuadas para atender a niños, personas enfermas y adultos con movilidad reducida. James, otro residente de Flores, tampoco encuentra una salida. Su hija tiene discapacidad y parálisis cerebral. Aunque le entreguen materiales, explica, no tiene capacidad para construir por su cuenta. “Aunque me den el material, no lo puedo hacer. Así que necesitamos es que nos entreguen las casas, que podamos entrar y listo”, reclama. Su frustración aumenta con las inspecciones sucesivas de las viviendas. Según relata, distintos equipos llegan a evaluar las estructuras, pero las familias todavía esperan una respuesta definitiva sobre cuándo podrán regresar. “Eso es lo que nos tiene desesperados porque queremos entrar a nuestras casas”, dice. La precariedad del refugio contrasta con la vida que transcurría antes del terremoto. En Flores, el 27.6% de la población vivía en condiciones de pobreza multidimensional, según el índice de 2023 del Gabinete Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El indicador no mide los daños del sismo, pero permite entender las dificultades previas de una comunidad donde reparar una cocina, reforzar los cimientos o restablecer los servicios básicos puede superar la capacidad económica de una familia. En el distrito de Tonosí, la incidencia de pobreza multidimensional también muestra diferencias entre corregimientos: Guánico registraba 45.9%, Cambutal 32.6%, El Bebedero 29.4%, La Tronosa 28.3%, Flores 27.6%, Tonosí cabecera 20.9% e Isla de Cañas 10.3%. Las cifras no determinan quién sufrió más daños. Retratan las condiciones sociales con las que cada comunidad enfrentó la emergencia. En Flores, la solidaridad de empresas privadas y ciudadanos permitió atender necesidades urgentes. Sin embargo, para Librada y otros residentes, las donaciones no sustituyen una solución habitacional. “Que levanten las casas así rápido, difícil”, afirma. La galera sigue llena. Afuera, la vida continúa entre las carpas y la espera. Para quienes permanecen allí, cada noche representa una nueva prueba de resistencia. La infancia entre las ruinas

La emergencia también cambió la vida de los niños. En La Trinchera, distrito de Soná, Joel Godoy, de 10 años, colocó una bandera panameña sobre un trozo de árbol. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, respondió: “Porque yo conquisté Panamá”. El niño también expresó tristeza al observar a las personas que perdieron sus viviendas. “Me da tristeza ver a la gente por acá sin casa”, dijo. En Carrizal, Rosa y sus cinco hijos pasaron más de tres semanas bajo lonas en un potrero. La vivienda que construyó con esfuerzo dejó de ser un lugar seguro y la incertidumbre sobre el futuro se convirtió en parte de la rutina. “Yo no quiero que nos den plata, sino que hagan una casa digna a las personas. Ya lo que uno trabaja es para uno”, expresó. La preocupación de estas madres no se limita a conseguir un techo. También necesitan recuperar la tranquilidad de sus hijos, garantizar su alimentación y volver a una rutina que les permita crecer sin el temor de otra noche bajo la lluvia. En Torio, Mariato, Facundo Virola vive con su familia bajo una estructura provisional de zinc y lonas. Tiene cinco hijos y otro bebé en camino. Mientras intenta recuperar la estabilidad, una niña de cuatro años aprende a montar una bicicleta rosada. La escena muestra cómo la infancia busca espacio incluso en medio de la incertidumbre. Dos velocidades para reconstruir