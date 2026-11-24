El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó la noche de este martes 24 de noviembre a La Habana, Cuba, para retomar las gestiones diplomáticas dirigidas a conseguir la liberación de siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en ese país desde finales de febrero de 2026.

El jefe de la diplomacia panameña tiene previsto reunirse este miércoles 25 de noviembre con autoridades cubanas para abordar la situación de los siete connacionales, quienes fueron arrestados por su presunta participación en la elaboración de pintadas con mensajes contra el Gobierno de Cuba.

El viaje de Martínez-Acha se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno panameño por conseguir el regreso de los siete hombres que todavía permanecen privados de libertad en la prisión de Villa Marista, en La Habana.

De diez detenidos, tres mujeres fueron liberadas

El caso se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando las autoridades cubanas detuvieron a un grupo de diez ciudadanos panameños, integrado por siete hombres y tres mujeres, por su presunta participación en hechos de propaganda contra el orden constitucional cubano.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades de la isla, los panameños habrían ingresado a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con mensajes considerados subversivos y contrarios al sistema político del país.

Tras las gestiones diplomáticas impulsadas por el presidente José Raúl Mulino y la Cancillería panameña, las autoridades cubanas decidieron liberar a las tres mujeres del grupo: Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño.

Las tres ciudadanas regresaron a Panamá el 25 de abril, luego de permanecer detenidas desde finales de febrero.

La liberación fue considerada por el Gobierno panameño como un gesto de amistad y buena voluntad de las autoridades cubanas, en el marco de las conversaciones entre ambos países.

En ese momento, fuentes vinculadas al caso informaron a La Estrella de Panamá que la decisión también tomó en consideración la colaboración de las tres mujeres durante el proceso judicial, bajo figuras jurídicas contempladas en el ordenamiento penal cubano.

Siete hombres continúan detenidos

Con la salida de las tres mujeres, los siete hombres permanecieron bajo custodia de las autoridades cubanas, mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

En junio pasado, Martínez-Acha confirmó que Panamá mantenía la asistencia legal, la protección diplomática y el acompañamiento consular de los siete ciudadanos.

El canciller también había explicado que el Gobierno buscaba alternativas para encontrar una solución al caso, aunque pidió discreción sobre las conversaciones con La Habana para no comprometer las gestiones.

En declaraciones anteriores, el ministro agradeció a las autoridades cubanas la liberación de las tres panameñas y reiteró que el Ejecutivo no había abandonado los esfuerzos para conseguir el retorno de los otros siete detenidos.