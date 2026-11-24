La literatura panameña con rostro de mujer estará representada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, con la participación de escritoras que forman parte de la Alianza Literaria de Panamá: Silvia Quezada, Selene López, Mar Alzamora Rivera, Kathia Arjona, Minerva Caballero, Ivette Camargo López, Luz Mary Castrillón, Rosario Dávila, Sonia Ehiers, Silvia Fernández-Risco, Ariadna García Rodríguez, Aura América González Beitia, Rosalba Morán Tejeira, Milvia Patiño, Doris Sánchez de Polanco, María José Sucre y Gloria Young. Las autoras presentarán obras de su producción literaria y propiciarán un diálogo cultural entre México y Panamá. Gloria Young, quien presentará en el certamen literario dos de sus libros, ‘Conquista del Aware’ y ‘Cartografía del asombro’, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que su participación se articula como un puente simbólico entre tres universos culturales: Panamá, Japón y el mundo árabe, específicamente Marruecos. “Desde la tradición japonesa del haiku (el aware o el asombro contemplativo ante la belleza efímera), traducido al árabe por Fátima Lahssini y gestado desde una sensibilidad panameña, convierto el libro en un territorio de encuentro donde distintas lenguas y cosmovisiones dialogan sin anularse. En Guadalajara —tanto en los foros internacionales como en los espacios alternativos y colectivos junto a otras escritoras panameñas—, mi intervención reafirma la palabra escrita como herramienta para cruzar fronteras geográficas, lingüísticas y disciplinarias. Uno mi trayectoria diplomática y política con la creación literaria para proyectar mi voz panameña en un diálogo global”, resumió. Por su parte, Kathia Arjona señaló que esta será su primera experiencia como escritora en la FIL de Guadalajara. En el encuentro presentará su tercer libro, ‘Amor entre Páginas’, una obra de cuentos que desarrolla una historia con toques de amor y suspenso en el entorno de una biblioteca. Además, participará en conversatorios literarios con escritores y lectores, en los que intercambiará buenas prácticas, y tendrá un espacio para la firma de libros. “Esta FIL será una ventana maravillosa para interactuar con todas las partes clave de este increíble universo de letras”, dijo entusiasmada a este diario.

La visibilización de las voces femeninas en la literatura panameña Para Young, la participación de este grupo de escritoras panameñas en la FIL de Guadalajara representa una plataforma de legitimación internacional y descentralización cultural, que contribuye a romper el aislamiento histórico que suele enfrentar la producción literaria centroamericana en los grandes circuitos editoriales del mundo hispano. “Para la literatura panameña, significa trascender el ámbito local para posicionarse en el Área Internacional de la feria más importante de Iberoamérica, demostrando que las letras del istmo poseen una vocación cosmopolita capaz de dialogar con tradiciones universales —como ocurre con el cruce entre la sensibilidad panameña, la estética japonesa y la lengua árabe en ‘Conquista del Aware’— y con diversas editoriales e instituciones”, destacó.

Asimismo, apuntó que este evento cultural permite que las voces femeninas de Panamá sean escuchadas y constituye un acto de visibilización colectiva y sororidad creativa. “Al presentarse en bloques dedicados exclusivamente a autoras panameñas —junto a poetas y narradoras como Ariadna García, Mar Alzamora, Minerva Caballero y Aura América González—, bajo el respaldo de iniciativas como la Alianza Literaria de Panamá y de su presidenta, la escritora Sonia Ehiers, se consolida un frente femenino que reclama su espacio en la narrativa contemporánea. No se trata de apariciones aisladas, sino de una generación de mujeres que toman la palabra desde múltiples registros —la poesía contemplativa, la narrativa sin fronteras y el tránsito de la vida pública a la creación íntima— para redefinir el canon literario nacional y proyectarlo hacia el exterior”, detalló Young.

Si bien la escritora y diplomática considera que se han dado pasos importantes, como la creación de espacios colectivos y la presencia internacional en foros como la FIL de Guadalajara, todavía queda un amplio camino por recorrer. A su juicio, el conocimiento sobre las escritoras panameñas sigue concentrándose en figuras históricas o autoras premiadas, sin que exista una comercialización sostenida ni una circulación fluida de sus obras fuera del país. Esto evidencia que la promoción continúa siendo más coyuntural que estructural.

“El reto más profundo está en ampliar el horizonte de cómo se lee y se utiliza esa creación. Ver la literatura escrita por mujeres en Panamá no solo como un catálogo de libros, sino como un acervo vivo y multifacético, implica reivindicarla como materia de investigación y memoria: un cuerpo de obra con profundidad estética, histórica y social que merece estudio académico sostenido. ”También debe reconocerse como una cantera audiovisual y creativa, es decir, como un archivo fértil para la recreación artística, la producción de documentales y el desarrollo de series o formatos audiovisuales con identidad propia. Asimismo, puede ser un detonante de conciencia: una escritura capaz de interpelar al lector, abrir conversaciones necesarias y transformar miradas desde la experiencia de las mujeres. Lograr que ese potencial se traduzca en circulación real, traducción, adaptación y lectura continua exige pasar del impulso puntual a una apuesta sostenida por la visibilidad y el respaldo editorial”, explicó.