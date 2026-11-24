La posibilidad de reabrir la mina de Donoso continúa enfrentando el rechazo de la mayoría de los panameños. El 68,7% de los encuestados no está de acuerdo con una eventual reapertura, incluso bajo mejores términos y condiciones para el país, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026. El resultado mantiene prácticamente estable la oposición registrada en julio, cuando 67,8% rechazaba la posibilidad de reactivar las operaciones mineras.

Por su parte, el respaldo se sitúa en 29%, ligeramente por debajo del 29,6% registrado en la medición anterior. Un 2,3% no sabe o no responde. Las cifras reflejan que la discusión sobre el futuro de la actividad minera continúa como un asunto sensible para la población, incluso cuando la pregunta incorpora la posibilidad de establecer condiciones más favorables para Panamá. La encuesta también permite observar la relación entre la reapertura y la administración de la mina, un aspecto que forma parte de las preocupaciones ciudadanas sobre el futuro del proyecto. El desafío para las autoridades consiste en responder a las preocupaciones de la población con información verificable sobre los aspectos ambientales, económicos, contractuales y laborales de cualquier escenario futuro. La estabilidad del rechazo entre julio y noviembre indica que la posibilidad de ofrecer mejores condiciones, por sí sola, todavía no modifica sustancialmente la posición de la mayoría.