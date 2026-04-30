Evelyn Castro agradece a Panamá tras su liberación en Cuba: siguen las gestiones por los siete panameños que están detenidos

Evelyn Castro agradeció públicamente a la administración del presidente José Raúl Mulino por las gestiones que permitieron su liberación en Cuba, en un proceso diplomático que continúa activo para lograr el retorno de otros siete ciudadanos que permanecen detenidos en ese país.

Castro y otras dos panameñas fueron liberadas este sábado 25 de abril luego de permanecer detenidas en La Habana desde este 28 de febrero por pintar grafitis contra la administración gubernamental de Cuba.

“Quiero agradecer al canciller, al presidente, al consulado y a todo el equipo de la embajada en Cuba, por todo el apoyo para traerme a Panamá”, expresó Castro, quien recuperó su libertad el pasado 25 de abril junto a Cinthia Camarena y Abigail Gudiño.

El testimonio fue compartido durante una reunión de actualización encabezada por el canciller Javier Martínez-Acha en el Palacio Bolívar, donde sostuvo un encuentro con familiares de los panameños que aún enfrentan procesos judiciales en La Habana.

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia panameña subrayó que este tipo de gestiones requieren discreción.

“Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas”, afirmó. Añadió que los siete connacionales cuentan con acompañamiento consular permanente y defensa jurídica proporcionada por el Estado panameño a través de su misión diplomática en Cuba.

Martínez-Acha también agradeció al Gobierno cubano por la liberación de las tres ciudadanas, calificándola como un gesto de humanidad y amistad.

En ese sentido, reiteró que Panamá continuará apostando por el diálogo de alto nivel para lograr el retorno de los detenidos, priorizando una estrategia diplomática efectiva y el respeto mutuo entre ambas naciones.