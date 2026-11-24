Un presunto intento de robo terminó en una toma de rehenes este martes 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, Colombia. Hombres armados y encapuchados permanecían dentro del establecimiento con clientes y empleados, mientras la Policía Metropolitana desplegaba un operativo alrededor del comercio.
Los primeros reportes situaron la emergencia durante la mañana, en el almacén ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, al sur de la ciudad. Las autoridades cerraron el perímetro y ubicaron patrullas en los alrededores. Un helicóptero apoyó la vigilancia desde el aire.
Hasta los reportes consultados, no se había confirmado oficialmente cuántas personas permanecían retenidas ni el número de asaltantes. Un vocero policial citado por NTN24 señaló que, en ese momento, no tenían información sobre personas heridas o fallecidas.
El Heraldo informó de la liberación de una de las personas que permanecían dentro del almacén. El reporte señaló que la situación de rehenes continuaba, sin ofrecer un balance definitivo de las personas que seguían en el establecimiento.
En videos difundidos desde el lugar se observó a varias personas sentadas frente a los ventanales de la cafetería. Algunas aparecían con las manos atadas, bajo vigilancia de hombres armados, según la cobertura de El Universal y El Espectador.
Las versiones iniciales apuntan a que los hombres ingresaron para cometer un hurto y permanecieron dentro tras la reacción policial. Las circunstancias exactas del ingreso y la secuencia del intento de robo seguían bajo verificación.
Noticias RCN reportó que las autoridades despejaban los alrededores para proteger a quienes permanecían en el lugar y preparar la intervención. La presencia de personas retenidas condicionaba el desarrollo del operativo.