Un presunto intento de robo terminó en una toma de rehenes este martes 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, Colombia. Hombres armados y encapuchados permanecían dentro del establecimiento con clientes y empleados, mientras la Policía Metropolitana desplegaba un operativo alrededor del comercio.

Los primeros reportes situaron la emergencia durante la mañana, en el almacén ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, al sur de la ciudad. Las autoridades cerraron el perímetro y ubicaron patrullas en los alrededores. Un helicóptero apoyó la vigilancia desde el aire.

Hasta los reportes consultados, no se había confirmado oficialmente cuántas personas permanecían retenidas ni el número de asaltantes. Un vocero policial citado por NTN24 señaló que, en ese momento, no tenían información sobre personas heridas o fallecidas.