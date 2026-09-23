Once muertos en tiroteo durante una fiesta en Durban, Sudáfrica

Una noche de celebración terminó en tragedia en Sudáfrica. Al menos 11 personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que tres hombres armados irrumpieran en una vivienda donde se desarrollaba una fiesta, al sur de Durban.

La policía mantiene una intensa búsqueda de los responsables mientras que intentan establecer el móvil del ataque.

Según las autoridades, el ataque ocurrió durante la noche del martes. Los primeros reportes indican que tres hombres armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la vivienda.

Diez de las víctimas murieron en el lugar, mientras que otra falleció posteriormente en un hospital. Entre los fallecidos se encuentra una mujer que estaba embarazada, según Al Jazeera.

La policía desplegó una operación especial para localizar a los responsables, quienes permanecían prófugos. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y todavía no han confirmado el motivo de la masacre.

Los investigadores analizan, entre otras posibilidades, si el hecho podría estar relacionado con actividades delictivas o un enfrentamiento entre grupos rivales. Sin embargo, las autoridades han advertido que estas hipótesis forman parte de una investigación que continúa abierta.

El caso vuelve a poner bajo atención la violencia armada en Sudáfrica, mientras las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los sospechosos.