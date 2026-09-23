Estados Unidos planea admitir hasta 17.500 refugiados, principalmente sudafricanos blancos

Estados Unidos planea admitir hasta 17.500 refugiados sudafricanos mayoritariamente blancos.. Esta propuesta representa una transformación significativa del programa estadounidense de refugiados, que históricamente ha recibido a personas procedentes de distintos países que huyen de guerras, persecución y otras situaciones de riesgo.

En el año fiscal 2024, Estados Unidos recibió a más de 100.000 refugiados de decenas de países, según Reuters.

La política ya ha generado críticas de organizaciones dedicadas al reasentamiento de refugiados. Estas organizaciones cuestionan que el programa se concentre principalmente en un solo grupo mientras personas de otras partes del mundo continúan enfrentando conflictos y persecución.

Según datos del Departamento de Estado, casi 3.000 personas fueron admitidas como refugiados durante el año fiscal 2026 hasta agosto, y todas salvo tres eran sudafricanas.

La propuesta para 2027 marca así una nueva etapa en la política de refugiados de la administración Trump, con un programa centrado principalmente en la llegada de afrikaners procedentes de Sudáfrica.