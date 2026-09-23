IMA Conecta: ¿quiénes podrán participar en la nueva plataforma?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) prepara la puesta en marcha de IMA Conecta, una plataforma tecnológica diseñada para facilitar el vínculo comercial entre las asociaciones de productores nacionales y empresas interesadas en adquirir productos agropecuarios.
La herramienta estará dirigida principalmente a compradores del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), además de agroindustrias, distribuidores y otros actores del mercado que requieran abastecerse de producción nacional.
De acuerdo con la entidad, la plataforma permitirá a los compradores conocer la oferta disponible de las distintas asociaciones de productores, organizada por provincia y tipo de organización. También podrán consultar información sobre la capacidad de abastecimiento y otros datos relevantes para establecer posibles relaciones comerciales.
Como parte del proceso de implementación, el IMA ya realizó un primer encuentro con representantes de diferentes sectores para presentar el funcionamiento de la plataforma. Durante la reunión, los participantes conocieron la propuesta y aportaron recomendaciones dirigidas a mejorar su operatividad.
El proceso de coordinación continuará con una gira nacional de reuniones que busca recoger aportes de los sectores productivos y comerciales de diferentes regiones del país.
La primera jornada está programada para el martes 29 de septiembre de 2026, con la participación de representantes de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién.
La convocatoria está dirigida a empresas y representantes de los sectores HORECA, distribuidores, agroindustriales y procesadores.
El IMA informó que quienes deseen participar deberán confirmar su asistencia para conocer la hora y el lugar de la reunión. Las consultas pueden realizarse mediante el correo tdiaz@ima.gob.pa o al número 6330-9820.
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