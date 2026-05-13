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Información útil

Naviferias: IMA recibirá ofertas para jamón picnic nacional

IMA abre proceso de compra de jamón picnic para Naviferias
IMA abre proceso de compra de jamón picnic para Naviferias Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/05/2026 10:18
Las agroindustrias porcinas podrán presentar propuestas al IMA del 18 al 20 de mayo de 2026.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de la convocatoria dirigida a la agroindustria procesadora de cerdo nacional para la presentación de propuestas de suministro de jamón picnic con hueso, como parte del programa Naviferia–Con Paso Firme.

La entidad detalló que el producto requerido deberá tener un peso promedio entre 8 y 10 libras y estará destinado a fortalecer las ferias organizadas por la institución, beneficiando tanto a consumidores como a productores nacionales.

De acuerdo con el IMA, las propuestas deberán presentarse del 18 al 20 de mayo de 2026 y enviarse a los correos electrónicos tdiaz@ima.gob.pa y mhbermudez@ima.gob.pa.

Asimismo, los participantes deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos por la institución, especificar las cantidades ofertadas y los precios propuestos, además de garantizar el abastecimiento de los puntos de distribución definidos por el IMA.

La convocatoria forma parte de las estrategias de apoyo al sector porcino nacional y de abastecimiento de productos alimenticios para las actividades de Naviferia.

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