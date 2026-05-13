Naviferias: IMA recibirá ofertas para jamón picnic nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de la convocatoria dirigida a la agroindustria procesadora de cerdo nacional para la presentación de propuestas de suministro de jamón picnic con hueso, como parte del programa Naviferia–Con Paso Firme.

La entidad detalló que el producto requerido deberá tener un peso promedio entre 8 y 10 libras y estará destinado a fortalecer las ferias organizadas por la institución, beneficiando tanto a consumidores como a productores nacionales.