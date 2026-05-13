Meduca abre convocatoria docente: documentos y requisitos necesarios

Según indicó el Meduca, las vacantes disponibles están publicadas en meduca.gob.pa , en la sección “Nombramiento durante el año escolar”, donde los interesados podrán conocer los requisitos y realizar su respectiva postulación.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, a partir del 12 de mayo de 2026, abrió una convocatoria para 182 vacantes de maestros y profesores con el propósito de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar.

Requisitos para aplicar

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano panameño.

-Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles.

-Poseer los títulos y/o créditos exigidos para el cargo.

-Presentar certificado de salud mental y certificado de salud física, ambos con vigencia de 180 días.

-Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley 14 del 13 de abril de 2010.

-No estar suspendido del cargo ni inhabilitado para ejercer funciones públicas.

-No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

-Estar legalmente capacitado para ejercer de inmediato las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.

El Meduca explicó que estas vacantes se han generado por diversas causas, entre ellas defunciones, renuncias, licencias por gravidez y jubilaciones, lo que hace necesario seleccionar y nombrar nuevos docentes a nivel nacional.