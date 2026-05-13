Meduca abre convocatoria docente: documentos y requisitos necesarios

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:-Ser ciudadano panameño.-Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles.-Poseer los títulos y/o créditos exigidos para el cargo.-Presentar certificado de salud mental y certificado de salud física, ambos con vigencia de 180 días.-Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley 14 del 13 de abril de 2010.-No estar suspendido del cargo ni inhabilitado para ejercer funciones públicas.-No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.-Estar legalmente capacitado para ejercer de inmediato las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.El Meduca explicó que estas vacantes se han generado por diversas causas, entre ellas defunciones, renuncias, licencias por gravidez y jubilaciones, lo que hace necesario seleccionar y nombrar nuevos docentes a nivel nacional.