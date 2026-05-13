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Información útil

Meduca abre convocatoria docente: documentos y requisitos necesarios

Meduca publica requisitos para maestros y profesores interesados en vacantes
Meduca publica requisitos para maestros y profesores interesados en vacantes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/05/2026 11:32
Un total de 182 plazas para maestros y profesores fueron habilitadas por el Meduca, que inició una nueva convocatoria dirigida a docentes interesados en laborar en distintos centros educativos del país.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, a partir del 12 de mayo de 2026, abrió una convocatoria para 182 vacantes de maestros y profesores con el propósito de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar.

Según indicó el Meduca, las vacantes disponibles están publicadas en meduca.gob.pa, en la sección “Nombramiento durante el año escolar”, donde los interesados podrán conocer los requisitos y realizar su respectiva postulación.

Requisitos para aplicar

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano panameño.

-Estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles.

-Poseer los títulos y/o créditos exigidos para el cargo.

-Presentar certificado de salud mental y certificado de salud física, ambos con vigencia de 180 días.

-Presentar certificado de información y antecedentes personales expedido por la Dirección de Investigación Judicial, conforme a la Ley 14 del 13 de abril de 2010.

-No estar suspendido del cargo ni inhabilitado para ejercer funciones públicas.

-No haber sido separado del cargo por orden de autoridad competente.

-Estar legalmente capacitado para ejercer de inmediato las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.

El Meduca explicó que estas vacantes se han generado por diversas causas, entre ellas defunciones, renuncias, licencias por gravidez y jubilaciones, lo que hace necesario seleccionar y nombrar nuevos docentes a nivel nacional.

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