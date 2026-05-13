La Casa Blanca publica un mapa de Venezuela como ‘Estado 51’ y genera polémica

La Casa Blanca publicó recientemente en su perfil oficial de X un mapa en el que Venezuela aparece cubierta con las barras y estrellas de la bandera estadounidense y acompañada de la denominación “Estado 51”.

La primera publicación, difundida el pasado 12 de mayo, antecedió a otra en la que aparecía el secretario de Estado, Marco Rubio, vestido con un traje gris de la reconocida marca deportiva Nike, similar al que usaba el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, mientras viajaba a bordo del Air Force One junto al presidente Donald Trump y su comitiva rumbo a China.

Ante estos mensajes provenientes de Washington, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien se encuentra en La Haya (Países Bajos) para defender la posición de su país en el diferendo con Guyana por el Esequibo— reiteró la importancia de mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, evitando entrar en polémicas y optando por un tono de cautela y prudencia.

“El presidente Trump sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. (...) Venezuela ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y también una de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países”, señaló Rodríguez, reafirmando el vínculo que decidió establecer con Estados Unidos tras asumir el liderazgo del país luego de la operación “Determinación Absoluta”, del pasado 3 de enero.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la publicación de la Casa Blanca como la expresión de una idea “totalmente contraria” a la del libertador Simón Bolívar.

“Esta nueva idea en el gobierno de los EE.UU. no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela, al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”, escribió Petro en su cuenta de X.

No es la primera vez que las cuentas oficiales de la Casa Blanca publican memes o ilustraciones relacionadas con las ideas polémicas de Donald Trump. En enero pasado, el mandatario difundió en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que el mapa del hemisferio occidental incluía a Canadá y Venezuela como parte de Estados Unidos.