La Casa Blanca publica un mapa de Venezuela como ‘Estado 51’ y genera polémica

La <b>Casa Blanca</b> publicó recientemente en su perfil oficial de X un mapa en el que <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> aparece cubierta con las barras y estrellas de la bandera estadounidense y acompañada de la denominación '<b>Estado 51</b>'.La primera publicación, difundida el pasado 12 de mayo, antecedió a otra en la que aparecía el secretario de Estado, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, vestido con un traje gris de la reconocida marca deportiva <b>Nike</b>, similar al que usaba el depuesto líder venezolano <b>Nicolás Maduro</b>, mientras viajaba a bordo del <b>Air Force One</b> junto al presidente <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> y su comitiva rumbo a China.Ante estos mensajes provenientes de Washington, la presidenta encargada de <b>Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b> —quien se encuentra en <b>La Haya</b> (Países Bajos) para defender la posición de su país en el diferendo con <b>Guyana</b> por el <b>Esequibo</b>— reiteró la importancia de mantener una relación de cooperación con <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, evitando entrar en polémicas y optando por un tono de cautela y prudencia.'El presidente <b>Trump</b> sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. (...) <b>Venezuela</b> ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y también una de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países', señaló Rodríguez, reafirmando el vínculo que decidió establecer con <b>Estados Unidos</b> tras asumir el liderazgo del país luego de la operación '<b>Determinación Absoluta</b>', del pasado 3 de enero.Por su parte, el presidente de <b>Colombia</b>, <b>Gustavo Petro</b>, calificó la publicación de la <b>Casa Blanca</b> como la expresión de una idea 'totalmente contraria' a la del libertador <b>Simón Bolívar</b>.'Esta nueva idea en el gobierno de los <b>EE.UU.</b> no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de <b>Venezuela</b>, al que habría que pedirle la traición a su hijo: <b>Simón Bolívar</b>, fundador de la <b>Gran Colombia</b> y de la libertad de <b>Venezuela</b>', escribió Petro en su cuenta de X.No es la primera vez que las cuentas oficiales de la <b>Casa Blanca</b> publican memes o ilustraciones relacionadas con las ideas polémicas de <b>Donald Trump</b>. En enero pasado, el mandatario difundió en sus redes sociales una imagen creada con <b>inteligencia artificial</b> en la que el mapa del hemisferio occidental incluía a <b>Canadá</b> y <b>Venezuela</b> como parte de <b>Estados Unidos</b>.