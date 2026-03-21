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Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social buscan especialistas: así pueden aplicar médicos extranjeros

Minsa y CSS activan convocatoria y fijan condiciones para médicos extranjeros
Minsa y CSS activan convocatoria y fijan condiciones para médicos extranjeros | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/03/2026 14:28
Autoridades de salud detallan condiciones para contratar especialistas extranjeros.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país.

Las autoridades informaron que, como parte del proceso, se han establecido los requisitos para la eventual contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros, en caso de que las vacantes no sean cubiertas por especialistas nacionales.

En ese sentido, recalcaron que se dará prioridad al talento local, y solo se considerarán aspirantes extranjeros si persiste la necesidad de personal en el sistema de salud.

Requisitos establecidos

-Presentar original y copia autenticada del título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina.

-Presentar original y copia autenticada de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.

-Presentar original y copia autenticada de la idoneidad.

-Presentar certificado de haber estado activo en el área de su especialidad.

-Realizar un examen teórico-práctico de cada experiencia acreditada.

-Certificado de buena salud física, expedido por un médico idóneo nacional, procedente de una institución pública panameña.

-Certificado de salud mental, expedido por un médico psiquiatra idóneo, procedente de una institución pública panameña.

• Ser apto para laborar en áreas apartadas del país y de difícil acceso.

-Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán evaluados y homologados, según el caso, por la Universidad de Panamá.

-Todos los documentos provenientes de un país extranjero, deberán ser entregados debidamente apostillados, o en su defecto, autenticados por las autoridades competentes.

Los médicos extranjeros interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del Minsa, ubicada en Ancón.

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