Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social buscan especialistas: así pueden aplicar médicos extranjeros

En ese sentido, recalcaron que se dará prioridad al talento local, y solo se considerarán aspirantes extranjeros si persiste la necesidad de personal en el sistema de salud.

Las autoridades informaron que, como parte del proceso, se han establecido los requisitos para la eventual contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros, en caso de que las vacantes no sean cubiertas por especialistas nacionales.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país.

Requisitos establecidos

-Presentar original y copia autenticada del título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina.

-Presentar original y copia autenticada de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.

-Presentar original y copia autenticada de la idoneidad.

-Presentar certificado de haber estado activo en el área de su especialidad.

-Realizar un examen teórico-práctico de cada experiencia acreditada.

-Certificado de buena salud física, expedido por un médico idóneo nacional, procedente de una institución pública panameña.

-Certificado de salud mental, expedido por un médico psiquiatra idóneo, procedente de una institución pública panameña.

• Ser apto para laborar en áreas apartadas del país y de difícil acceso.

-Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán evaluados y homologados, según el caso, por la Universidad de Panamá.

-Todos los documentos provenientes de un país extranjero, deberán ser entregados debidamente apostillados, o en su defecto, autenticados por las autoridades competentes.

Los médicos extranjeros interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del Minsa, ubicada en Ancón.