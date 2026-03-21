Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social buscan especialistas: así pueden aplicar médicos extranjeros

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud de Panamá (Minsa)</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en distintas regiones y unidades ejecutoras del país.Las autoridades informaron que, como parte del proceso, se han establecido los requisitos para la eventual contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros, en caso de que las vacantes no sean cubiertas por especialistas nacionales.En ese sentido, recalcaron que se dará prioridad al talento local, y solo se considerarán aspirantes extranjeros si persiste la necesidad de personal en el sistema de salud.