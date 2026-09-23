‘Chichero’ celebra su premiere con la mira puesta en los Premios Óscar

Con mucha expectación, la alfombra roja instalada en Cinépolis de Multiplaza dio lugar al elenco de la película ‘Chichero’, la cual se encuentra en la carrera para representar a Panamá en los Premios Óscar y que se podrá ver en los cines panameños a partir de este jueves 24 de septiembre. Con un elenco integrado por Junior Béjar Roca, Andrea Pérez Meana, Mafe Achurra y Diego de Obaldía, la cinta de Aarón Bromley y Arturo Montenegro se adentra en el Perú de los años 1980, cuando se encontraba en su máximo apogeo el conflicto entre la guerrilla Sendero Luminoso y el Ejército. Tal escenario obliga a los habitantes del distrito de Combopata a abandonar sus hogares. Entre ellos está Josué, un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo. Separado de sus seres queridos y empujado a una realidad que no eligió, hace una promesa a su familia: luchar para construirles un futuro mejor. Aferrado a ese sueño, Josué deja Perú y migra a Panamá, inspirado por las glorias boxísticas de la época, como Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán o Yuca Zapata. Sin dinero, sin contactos y lejos de todo lo que conoce, sobrevive vendiendo chichas y empanadas en las calles. Es ahí cuando su vida cambia por completo al conocer a Gaby, una joven con sus propias heridas y una lucha silenciosa por recuperar el control de su vida. En medio de la precariedad y la soledad, ambos encuentran en el otro una inesperada esperanza.

Mientras Josué intenta abrirse camino en el boxeo y cumplir la promesa que lo llevó lejos de casa, descubre que empezar de nuevo también significa enfrentarse a decisiones capaces de transformar su vida. Entre el amor, la familia y el sueño de un futuro mejor, deberá decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger aquello por lo que ha luchado. Lo curioso de la historia que cuenta ‘Chichero’ es que, si bien había muchas personas que se mataban entre ellas por el contexto del conflicto armado, finalmente tuvieron que emigrar a Panamá, escapando de las consecuencias de esa violencia, y no tenían otra alternativa que unirse para salir adelante en un país totalmente desconocido para ellos. “Los que habían sido enemigos en Perú, aquí en Panamá tuvieron que unirse”, decía con curiosidad Aarón Bromley, en una entrevista con La Estrella de Panamá.

En la noche de la premiere, llevada a cabo el pasado martes 23 de septiembre, el otro director, Arturo Montenegro, expresó su orgullo por la proyección internacional que cada vez más tienen los actores panameños ante el mundo. Por otro lado, hizo un paralelismo entre las realidades que vivían Perú y Panamá en la década de 1980. Por un lado, Panamá sufría la privación de libertades que imponía el régimen militar a los ciudadanos y, por otro, Perú se desangraba por el conflicto armado de ese país. También ahondó en que la cinta trata una dura realidad que sigue vigente hoy en día: la explotación sexual.

Por su parte, el actor Júnior Béjar, quien ejerce el rol protagónico de Josué, confesó su emoción por recorrer con ‘Chichero’ una amplia travesía de personajes e historias. Al mismo tiempo, confesó que su personaje fue retador, pero no por ello menos apasionante a la hora de interpretarlo.