S&P explica las razones por las que mantiene el grado de inversión de Panamá

S&P Global Ratings ratificó el 22 de septiembre de 2026 la calificación soberana de Panamá en ‘BBB-’ para deuda de largo plazo y ‘A-3’ para corto plazo, con perspectiva estable.
El informe destaca que el país ha logrado reducir su déficit fiscal gracias a un crecimiento económico sólido y políticas fiscales proactivas, aunque advierte que la deuda pública y externa se mantienen en niveles históricamente altos.
La agencia subraya que la perspectiva estable refleja la expectativa de continuidad en las políticas económicas y una reducción gradual del déficit fiscal en 2026 y 2027.
Este proceso permitiría estabilizar la deuda soberana y la carga de intereses, mientras que la diversificación económica y las políticas pro-crecimiento sostendrían un PIB superior al promedio regional.
El documento señala que Panamá podría enfrentar un escenario negativo si se producen retrocesos en las políticas fiscales que impidan reducir los déficits, lo que aumentaría la carga de deuda y presionaría la solvencia.
Por el contrario, un escenario positivo se daría si la consolidación fiscal logra disminuir de manera significativa la deuda pública, fortaleciendo los colchones financieros del Estado.
La agencia reconoce la estabilidad democrática del país y la predictibilidad de sus políticas económicas, factores que han sostenido la confianza de los inversionistas.
El informe resalta la ubicación estratégica de Panamá como centro logístico global y la capacidad de mantener un crecimiento económico saludable.
Entre los avances institucionales, se menciona la reforma al sistema de pensiones aprobada en marzo de 2025, considerada un logro político y fiscal que asegura la sostenibilidad del fondo en el mediano plazo.
El crecimiento económico de 2026 se verá impulsado por la actividad del Canal de Panamá, beneficiado por el aumento del tráfico debido a tensiones en Medio Oriente.
También contribuirán la recuperación de la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo. S&P proyecta un crecimiento del PIB de 4.5% este año, uno de los más altos de América Latina.
Sin embargo, advierte que un evento climático severo de El Niño podría reducir el nivel de agua del Lago Gatún y afectar el tránsito por el canal en 2027, ralentizando el crecimiento a alrededor de 4% en los años siguientes.
El informe destaca los planes de infraestructura del gobierno, que incluyen la ampliación del reservorio de agua del canal, la construcción de un nuevo gasoducto, dos puertos adicionales, una nueva autopista, el cuarto puente sobre el canal y una nueva línea de metro. Estas inversiones buscan mejorar la conectividad y sostener el crecimiento económico.
En el ámbito fiscal, S&P prevé que los déficits se reduzcan a 3% del PIB entre 2027 y 2029, mientras que la deuda del gobierno general se estabilizará en torno al 55% del PIB.
La agencia advierte que una consolidación más profunda sería difícil sin reformas tributarias o cambios en el gasto público, dado que la recaudación fiscal apenas representa 6.9% del PIB, uno de los niveles más bajos a nivel global.
Respecto al sector externo, se espera que el superávit de cuenta corriente mitigue el impacto de mayores precios de energía y del fenómeno de El Niño, con un promedio de 0.3% del PIB.
No obstante, Panamá enfrenta necesidades de financiamiento externo superiores a las de sus pares regionales, debido a la elevada participación de depósitos de no residentes en su sistema bancario.
La agencia también advierte que Panamá carece de banco central y de un seguro de depósitos efectivo, lo que limita su capacidad de respuesta ante crisis financieras.
Sin embargo, el uso del dólar estadounidense como moneda oficial garantiza estabilidad monetaria y mantiene la evaluación de transferencia y convertibilidad en ‘AAA’.
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