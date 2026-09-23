Renovación del Centro Histórico de Colón inicia con la siembra de árboles emblemáticos

La recuperación del paisaje urbano del Centro Histórico de Colón avanza con la incorporación de más de 550 árboles en parques, paseos y avenidas emblemáticas, como parte de la primera fase del Proyecto de Mejora de Espacios Públicos.

La iniciativa, ejecutada por la Oficina del Centro Histórico de la Ciudad de Colón (OCHCO) del Ministerio de Cultura, contempla una inversión aproximada de $900 mil.

Los trabajos incluyen arborización, poda, paisajismo y limpieza en espacios abiertos protegidos como la Ave. Roosevelt, el Parque Sucre, el Paseo Juan Demóstenes Arosemena, el Parque 5 de Noviembre, el Paseo Gorgas, el Paseo de Lesseps y el Paseo Marino en Paseo Washington.

La selección de especies responde a criterios históricos y paisajísticos, reincorporando variedades tradicionales como flamboyanes, guayacanes, jacarandas, caobas, frangipanis y tulipanes africanos.

Según la OCHCO, varias de estas especies regresan a espacios donde su presencia se había reducido o desaparecido, reforzando la identidad y memoria urbana de la ciudad.

“El rescate de Colón también se construye desde sus espacios públicos. Cuando sembramos un árbol o recuperamos un parque, estamos creando mejores condiciones para que la ciudadanía vuelva a apropiarse de estos lugares”, destacó el arquitecto Joel Ceras, director de la OCHCO.

La intervención considera el espacio público como parte del patrimonio urbano, junto con la arquitectura y los monumentos históricos. Además de embellecer el entorno, busca mejorar las condiciones de uso de parques y paseos para residentes y visitantes.

Esta primera fase marca el inicio de un proceso más amplio de puesta en valor del patrimonio urbano de Colón. En las próximas semanas se dará inicio a la segunda etapa, que incluirá obras civiles y la recuperación de elementos arquitectónicos e infraestructura en los mismos espacios históricos.