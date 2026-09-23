Harvey Weinstein: 15 años de prisión por un caso que marcó al movimiento #MeToo

Harvey Weinstein, el magnate del cine que cayó en desgracia tras el surgimiento del movimiento contra la violencia sexual hacia las mujeres conocido como #MeToo, fue condenado este miércoles 23 de septiembre a 15 años de prisión por un delito sexual grave, poniendo así fin a su proceso penal en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

La condena se produjo después de que el año pasado fuera declarado culpable en un tribunal neoyorquino de cometer un acto sexual delictivo contra una exasistente de producción, Miriam Haley, en una habitación de su apartamento en SoHo en 2006. En ese momento, los fiscales de Manhattan habían solicitado una condena de 20 años, mientras que sus abogados habían pedido una pena menor.

La primera condena de Weinstein llegó en 2020 por delitos sexuales, entre ellos el ataque contra Haley. Sin embargo, en 2024, el máximo tribunal de Nueva York anuló ese veredicto al considerar que el proceso no había sido justo y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

En un segundo juicio, celebrado en 2025, Weinstein volvió a ser declarado culpable de un cargo de acto sexual delictivo contra Haley. El jurado, sin embargo, lo absolvió de otro cargo relacionado con Kaja Sokola y no logró alcanzar un veredicto sobre la acusación de violación presentada por la exaspirante a actriz Jessica Mann.

El periplo judicial del otrora poderoso dueño de The Weinstein Company continuó a inicios de 2026, cuando un nuevo juicio por la acusación de violación presentada por Mann terminó nuevamente sin un veredicto. Posteriormente, los fiscales de Manhattan decidieron no buscar un cuarto juicio por ese cargo, lo que abrió el camino para la sentencia de este miércoles.