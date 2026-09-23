Procuraduría crea nueva fiscalía para investigar casos de alta complejidad

La Procuraduría General de la Nación creó la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad, un nuevo despacho que tendrá competencia sobre investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto y casos que, por su naturaleza compleja o impacto social, sean asignados por el procurador general de la Nación.

La creación de esta fiscalía, publicada en la Gaceta Oficial No. 30618, está establecida en la Resolución N.° 29 del 24 de julio de 2026, firmada por el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, y cuya copia fue certificada por la Secretaría General de la institución el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con la resolución, el nuevo despacho conocerá procesos penales relacionados con las conductas delictivas contempladas en la Resolución N.° 10 del 24 de marzo de 2025, que incluyen trata de personas y delitos conexos, tráfico ilícito de migrantes, terrorismo, financiamiento del terrorismo, delitos financieros, secuestro, extorsión, contrabando, defraudación aduanera, defraudación fiscal y blanqueo de capitales, salvo aquellos casos cuya competencia corresponda a otra fiscalía especializada.

También tendrá competencia sobre delitos contra la Administración Pública y delitos contra la Fe Pública, el Patrimonio Económico y el Orden Económico que afecten bienes o intereses del Estado.

La resolución establece que estos casos deberán tener, por su naturaleza, un nivel de complejidad o impacto social que justifique su asignación al nuevo despacho. Los procesos podrán ser delegados directamente por el procurador general o remitidos por las Fiscalías Superiores Especializadas.

Como parte de la reorganización, la Procuraduría dispuso el traslado de todas las causas que actualmente están a cargo de la Sección de Casos de Alta Complejidad de la Fiscalía Superior Anticorrupción hacia la nueva Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad.

Con esta medida, queda derogada la Resolución N.° 22 del 13 de junio de 2025, mediante la cual se había creado la Sección de Casos de Alta Complejidad dentro de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

La nueva estructura amplía así el ámbito institucional para atender investigaciones consideradas de alta complejidad, separándolas de la sección que funcionaba dentro de la Fiscalía Superior Anticorrupción.

En los considerandos de la resolución, el Ministerio Público señala que la criminalidad organizada presenta estructuras cada vez más complejas, especializadas y transnacionales, con capacidad para diversificar sus modalidades delictivas y utilizar mecanismos sofisticados de planificación, ejecución y ocultamiento.

Además, la institución señala que estas estructuras pueden generar afectaciones de alto impacto para la seguridad colectiva y el orden público, incluso mediante el uso de la corrupción pública.

La resolución sostiene que, ante este escenario, es necesario fortalecer la capacidad operativa del Ministerio Público mediante la creación de una fiscalía adicional dedicada al abordaje de casos de alta complejidad.

También la medida se fundamenta en el artículo No. 220 de la Constitución, el artículo No. 68 del Código Procesal Penal y el artículo No. 329 del Código Judicial, que faculta al procurador general para crear nuevos despachos de instrucción y efectuar cambios en la organización de las agencias del Ministerio Público. La resolución comenzó a regir desde el momento de su firma, el 24 de julio de 2026.