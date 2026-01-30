Panamá Ports: Fiscalía Anticorrupción mantiene causa activa de alta complejidad

Durante su jornada de rendición de cuentas de este viernes, la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación </a></b>ofreció detalles sobre el estado de investigaciones de alto perfil vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública, <b>entre ellas el caso relacionado con <a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panamá Ports Company</a></b>, uno de los expedientes más complejos que actualmente maneja la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b>.El procurador general de la nación, <b><a href="/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy">Luis Carlos Gómez Rudy</a></b>, subrayó que <b>el proceso se encuentra en una fase activa y técnicamente robusta</b>, aclarando que el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> actúa con base en criterios jurídicos y probatorios, no políticos ni mediáticos. Explicó que la investigación sigue un enfoque estadístico y metodológico que parte del análisis de hechos y avanza progresivamente hacia la individualización de posibles responsabilidades penales.<i>'Evidentemente el Ministerio Público investiga hechos y surgen personas que pueden estar indiciadas. Una vez estas personas indiciadas, y cuando la investigación se encuentra lo suficientemente robusta, se presenta el caso ante los tribunales de justicia, específicamente ante los jueces de garantías'</i>, precisó Gómez.En cuanto al caso Panamá Ports, el funcionario confirmó que el expediente se tramita en la sección de causas de alta complejidad de la Fiscalía Anticorrupción, <b>debido al volumen y naturaleza de los hechos investigados</b>. De acuerdo con la información oficial, se trata de una investigación extensa que ha requerido un despliegue significativo de recursos técnicos y humanos.<i>'Ha tenido alta actividad; es una investigación voluminosa. Se han analizado múltiples comisiones, entrevistas, inspecciones oculares, resoluciones fiscales y más de 400 actos de investigación de oficio, entre otros'</i>, detalló. Reiteró que el proceso se mantiene permanentemente activo y orientado a acreditar el hecho punible e identificar a las personas que puedan o no estar vinculadas a las irregularidades bajo análisis.El procurador general recordó que el Ministerio Público, en su rol de representante de la sociedad, conceptuó a favor de la inconstitucionalidad de dichos instrumentos contractuales, postura que —según el comunicado oficial del pleno— fue acogida por el máximo tribunal.No obstante, el procurador aclaró que aún está a la espera de la notificación formal de la decisión judicial, conforme a lo establecido en el Código Judicial, y recordó que, una vez ejecutoriada, la sentencia deberá publicarse en Gaceta Oficial y será de cumplimiento obligatorio.La Procuraduría insistió en que la rendición de cuentas forma parte de su compromiso con la transparencia institucional y con el derecho ciudadano a conocer el estado real de las investigaciones, sin comprometer el debido proceso ni la presunción de inocencia.