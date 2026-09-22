‘La agilidad no debe significar ausencia de controles’ en Obras Públicas: Apede

Las contrataciones directas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en 23 meses superan la suma de este tipo de contratos en el quinquenio pasado, así como los contratos otorgados a empresas de reputación cuestionable, generaron el llamado de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) a no abandonar “los controles

Las publicaciones periodísticas de este diario revelaron que del 4 de julio de 2024, al 4 de junio de 2026 el MOP ha contratado unos $363 millones, mientras que en toda la administración Cortizo esta cartera contrató $225 millones de esta manera.

El MOP contestó a este medio, en el reporte Obras públicas a dedo: Así se contratan los proyectos en el MOP, del 14 de septiembre pasado, que una licitación toma 10 meses, pero no respondió por qué proyectos del “Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029” también se contrataron de forma excepcional, pese a la supuesta planificación.

Para el gremio es entendible que existan circunstancias en las que los mecanismos de contratación directa permiten atender con rapidez determinadas necesidades y evitar que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para la ejecución.

“Sin embargo, esta agilidad no debe significar ausencia de controles. Precisamente cuando se utilizan mecanismos excepcionales de contratación, resulta importante que exista transparencia, adecuada sustentación y controles posteriores que permitan verificar que los recursos públicos fueron utilizados eficientemente, y que las contrataciones respondieron al interés público”, indicó Alberto López Tom, presidente de Apede.

A pesar de que el MOP contestó que unas 30 empresas se favorecieron de las contrataciones, el reporte periodístico detalló que ocho concentran más del 64% de los contratos —tanto directos como mediante licitaciones—, entre estas, compañías que admitieron pagar coimas.

“Consideramos necesarios los controles de la Contraloría General de la República, así como también de la sociedad y de los medios periodísticos, a fin de detectar si hubo algún manejo cuestionable que amerite investigación”, añadió la organización.

Desde el punto de vista de la Apede, la solicitud de auditoría a la Contraloría por parte del ministro del MOP, José Luis Andrade, es positiva.

Consideraron que la ejecución de obras es mayor que la del gobierno pasado e hicieron un llamado a las autoridades para efectuar una reingeniería de los procesos para agilizarlos sin debilitar la transparencia y evitar la corrupción.