Mulino recibe respaldo europeo para sacar a Panamá de la lista de paraíso fiscal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo reuniones bilaterales con el mandatario español Pedro Sánchez el presidente francés Emmanuel Macron y la titular de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para afianzar la salida del país de las listas fiscales e impulsar la inversión en la infraestructura del Canal.

Las reuniones se dieron en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario panameño transmitió el agradecimiento institucional por las gestiones de apoyo diplomático que España ha brindado a Panamá para facilitar su exclusión de las listas de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea.

La delegación oficial estuvo integrada por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, el ministro para Asuntos del Canal José Ramón Icaza y la directora de la Secretaría Económica Kristelle Getzler.

Durante la sesión de trabajo con la representación española, los gobernantes repasaron las oportunidades de cooperación mutua y la atracción de capitales hacia el hub logístico panameño. En este escenario, las autoridades panameñas abordaron los detalles de los planes de expansión vinculados al Canal de Panamá, que abarcan la ejecución del reservorio hídrico en Río Indio, la construcción de dos terminales portuarias, el establecimiento de un corredor logístico terrestre y la instalación de un gasoducto estratégico.

Paralelamente, en la reunión celebrada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la máxima autoridad comunitaria reconoció los avances técnicos registrados por el Estado panameño en materia tributaria.

Von der Leyen destacó la aprobación de las reglas de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera dentro del Código Fiscal y su posterior reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo número 32 de septiembre de 2026, medidas indispensables para avanzar hacia el Anexo 2 del listado fiscal europeo.

En el ámbito del desarrollo sostenible, la Comisión Europea reafirmó su compromiso de respaldar iniciativas de infraestructura energética a través de la estrategia Global Gateway. Este plan incluye el financiamiento para la modernización de la red de alta tensión operada por la Empresa de Transmisión Eléctrica, Sociedad Anónima (Etesa) mediante recursos del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que ambas partes evaluaron los desafíos climáticos globales ocasionados por las variaciones del fenómeno meteorológico de El Niño sobre las cadenas de suministro.

De forma complementaria, el jefe del Ejecutivo panameño mantuvo una audiencia oficial con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, centrada en fortalecer los vínculos políticos, comerciales y culturales entre ambas naciones. En dicha reunión, los jefes de Estado coincidieron en la importancia de mantener un canal permanente de comunicación institucional para impulsar proyectos conjuntos y reforzar la posición de Panamá como un socio confiable en América Latina.

La misión internacional del presidente Mulino en la sede de las Naciones Unidas incluye además su participación en jornadas académicas organizadas por la Universidad de Columbia, foros sobre la integración de la inteligencia artificial (IA) coordinados por el Banco Interamericano de Desarrollo y encuentros multilaterales vinculados a los trabajos del Consejo de Seguridad del organismo global.

Mulino llegó a Nueva York el pasado sábado y este martes estuvo, además, presente en la inauguración de la Asamblea General de la ONU, donde hablará hoy entre la 1:00 y 2:00 de la tarde.