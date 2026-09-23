Conatur pondrá el foco en marca país, incentivos e inclusión

La décima Convención Nacional de Turismo (Conatur), organizada por la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), se realizará el próximo 8 de octubre en Albrook Mall, con la participación de más de 100 emprendedores de todo el país.

La agenda tendrá como ejes la nueva marca país “Panamá: Anfitrión del mundo”, la Ley de Incentivos Turísticos y el turismo de inclusión, además de temas como conectividad, infraestructura, financiamiento y el reto de llevar a otros destinos del país a los visitantes que llegan a la capital.

La presidenta de Camtur, Nadkyi Duque, destacó que la marca país debe trascender un logotipo o una campaña y representar el compromiso de los panameños con la hospitalidad.

“Esta es una cita muy importante para la industria turística donde vamos tocar temas de relevancia como: la marca país, seguir reforzando sobre todo el compromiso que hemos adquirido como panameños, porque la marca país no solamente es una marca, un logo o una campaña, es el compromiso y la responsabilidad que como panameños tenemos, de ser ese gran anfitrión del mundo”, explicó.

Duque señaló que otro de los objetivos será analizar cómo la Ley de Incentivos Turísticos puede impulsar inversiones y desarrollo en las provincias. “Ahora tenemos que enfocarnos en desarrollar infraestructura, servicios básicos, hoteles de primera: se está haciendo sí, pero con esta ley (de incentivos) lo que buscamos es fortalecer y traer más inversiones”, afirmó.

También reiteró la necesidad de reducir la burocracia mediante procesos digitales y ventanillas únicas para facilitar la inversión turística.

El expresidente de Camtur y miembro del comité organizador de Conatur, Ovidio Díaz, indicó que la agenda también busca fortalecer sectores de la industria, mejorar el financiamiento para pequeños empresarios y encontrar mecanismos para que los visitantes que llegan a la ciudad se movilicen hacia otros destinos.

“Hemos incorporado a las líneas aéreas que tienen la conectividad aérea, no sin menospreciar el transporte terrestre, pero como los tiempos en eventos y convenciones son cortos, hemos pensado que aquí la manera de moverlos es por avión”, explicó.

Díaz destacó además el turismo de inclusión como uno de los segmentos que será discutido durante la convención. Señaló que los nuevos proyectos hoteleros deben incorporar desde su diseño condiciones que permitan el acceso de personas con discapacidad a habitaciones, hoteles y restaurantes. “Tenemos la necesidad de crear las infraestructuras y lograr que cuando se va a construir un nuevo hotel, ahora con la ley de incentivos, siempre de ese diseño exista todo para que las personas con falta de capacidad en alguna u otra forma puedan acceder a las habitaciones, a los hoteles y a los restaurantes”, dijo.

Conatur incluirá una muestra cultural con más de 100 emprendedores, quienes presentarán artesanías, diseños de moda, productos y exposiciones vinculadas con la cultura panameña. La agenda incorporará, además, temas relacionados con la conectividad, los servicios básicos y la participación del Canal de Panamá en el desarrollo de nuevos productos turísticos.