Exsubdirectora de la DGI es aprehendida; crece la cifra de exfuncionarios bajo investigación

La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña González, fue aprehendida este martes por las autoridades judiciales por una investigación por los supuestos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De esta manera, tanto la exsubdirectora como el exdirector, Publio De Gracia, son investigados por el Ministerio Público. Ambos ocuparon sus respectivos cargos durante la pasada administración gubernamental de Laurentino Cortizo.

Ureña fue aprehendida durante la “Operación Tamías”, encabezada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizada en Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito.

Durante el operativo también fueron ubicados indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, Ureña es investigada por una posible lesión patrimonial al Estado de aproximadamente $428,000. La investigación penal fue iniciada en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de recibir un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fechado en mayo de este año.

Según la información oficial, el análisis de la Contraloría detectó una diferencia entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado. A partir de estos hallazgos, se ordenaron medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.

La aprehendida será puesta a disposición de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso.

La Procuraduría reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, bajo las garantías procesales y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y las leyes panameñas.

La Contraloría ordenó en julio pasado medidas precautorias sobre el patrimonio de Ureña por $432,152.83, luego de que una auditoría forense detectara una diferencia entre los recursos de origen conocido y los movimientos financieros analizados por la entidad.

De acuerdo con la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense estableció que Ureña González mantenía recursos provenientes de fuentes identificadas por $576,991, incluyendo saldos bancarios iniciales.

Sin embargo, el análisis determinó que el total de recursos utilizados —entre inversiones, desembolsos y saldos bancarios— ascendía a $1,009,143.83, lo que arrojó una diferencia de $432,152.83 entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado.

En agosto pasado, fue aprehendido el exdirector De Gracia por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado por $724,000.

Las autoridades, además, aprehendieron tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama, como carros Prado, Lexus y BMW, y cuatro cuentas bancarias relacionadas con De Gracia. El exdirector se encuentra con detención preventiva en la cárcel La Nueva Joya.

Además de Ureña, quien deberá acudir a la audiencia de garantías para legalizar su aprehensión, imputarle los cargos y aplicar las medidas cautelares, y De Gracia, otros exfuncionarios de la pasada administración están bajo investigación.

Los casos más sonados son los del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses; el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; y el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands.