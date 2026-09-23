Panamá fortalece su papel logístico con reunión estratégica del Foro Económico Mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro con Marisol Argueta de Barillas, directora para América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), en el que coincidieron en la necesidad de consolidar el rol de Panamá como corredor comercial mundial.

Durante la reunión, resaltaron las ventajas estratégicas del país en materia energética y logística, así como las oportunidades de inversión que lo posicionan como plataforma clave para el comercio internacional.

En este contexto, se confirmó que Panamá será sede, a finales de octubre de 2026, del Country Strategy Meeting Panama, un evento de alto nivel del FEM que reunirá a líderes y ejecutivos globales para explorar cómo fortalecer al país como centro de energía diversificada, innovación y logística resiliente.

Entre los participantes confirmados figuran Andrés Gluski, CEO de AES; Vincent Clerc, CEO de A.P. Møller-Maersk; Toby Z. Rice, presidente y CEO de EQT Corporation; y Niclas Mårtensson, CEO de Stena Line.

La agenda incluye un diálogo directo con el presidente Mulino y su gabinete, además de la presencia de Alois Zwinggi, presidente y CEO del Foro Económico Mundial.

El encuentro reafirma a Panamá como plataforma estratégica para el comercio, la energía y la inversión en la región, y abre espacios para avanzar en temas como la transformación de sus clústeres industriales y portuarios, el fortalecimiento de la economía azul y la circularidad del plástico, en línea con la Alianza Global de Acción sobre Plástico (GPAP).

Argueta extendió al presidente Mulino la invitación formal para participar en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2027, destacando el papel protagónico de Panamá ante las nuevas inversiones en el Canal y las oportunidades derivadas de su adhesión al bloque comercial del Mercosur, la quinta economía más grande del mundo.

En la reunión participaron también el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la directora de la Secretaría Económica de la Presidencia, Kristelle Getzler.