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Información útil

Panamá Black Weekend 2026 será en octubre: conoce las fechas y centros participantes

Panamá se prepara para el Black Weekend con miles de ofertas,
Panamá se prepara para el Black Weekend con miles de ofertas, Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/09/2026 13:33
El Panamá Black Weekend regresa en octubre con descuentos de hasta 70% y más de 3,000 tiendas participantes.

El comercio panameño se prepara para una nueva edición del Panamá Black Weekend, una jornada de descuentos que este año se realizará del 2 al 4 de octubre en distintos puntos del país.

La actividad reunirá a más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), con promociones de hasta 70% de descuento en productos seleccionados.

Las ofertas estarán disponibles en categorías como ropa, calzado, tecnología, artículos para el hogar, belleza, joyería y accesorios. Las condiciones de las promociones dependerán de cada establecimiento.

Además de las tiendas, se sumarán otros negocios vinculados al turismo y los servicios, entre ellos restaurantes, salones de belleza, empresas de alquiler de vehículos y operadores turísticos.

¿Dónde se realizará el Panamá Black Weekend?

En esta octava edición participarán 16 centros y plazas comerciales ubicados en diferentes regiones del país:

Albrook Mall
Westland Mall
Los Andes Mall
Los Pueblos
Megamall
AltaPlaza Mall
Atrio Mall
Santiago Mall
Balboa Boutiques
Town Center Costa del Este
Soho City Center
Los Pueblos Juan Díaz
Chiriquí Mall
Plaza Terronal
Colón 2000
Federal Mall

De acuerdo con Apacecom, el evento no solo está dirigido al público local, sino que también busca atraer turistas interesados en realizar compras en Panamá.

Para esta edición se espera la llegada de compradores procedentes de Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Ecuador y países del Caribe, mientras que la organización proyecta un impacto económico superior a $85 millones.

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