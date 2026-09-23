Panamá Black Weekend 2026 será en octubre: conoce las fechas y centros participantes

El comercio panameño se prepara para una nueva edición del Panamá Black Weekend, una jornada de descuentos que este año se realizará del 2 al 4 de octubre en distintos puntos del país.

La actividad reunirá a más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), con promociones de hasta 70% de descuento en productos seleccionados.

Las ofertas estarán disponibles en categorías como ropa, calzado, tecnología, artículos para el hogar, belleza, joyería y accesorios. Las condiciones de las promociones dependerán de cada establecimiento.

Además de las tiendas, se sumarán otros negocios vinculados al turismo y los servicios, entre ellos restaurantes, salones de belleza, empresas de alquiler de vehículos y operadores turísticos.