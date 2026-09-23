Panamá Black Weekend 2026 será en octubre: conoce las fechas y centros participantes

El comercio panameño se prepara para una nueva edición del Panamá Black Weekend, una jornada de descuentos que este año se realizará del 2 al 4 de octubre en distintos puntos del país.
La actividad reunirá a más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), con promociones de hasta 70% de descuento en productos seleccionados.
Las ofertas estarán disponibles en categorías como ropa, calzado, tecnología, artículos para el hogar, belleza, joyería y accesorios. Las condiciones de las promociones dependerán de cada establecimiento.
Además de las tiendas, se sumarán otros negocios vinculados al turismo y los servicios, entre ellos restaurantes, salones de belleza, empresas de alquiler de vehículos y operadores turísticos.
En esta octava edición participarán 16 centros y plazas comerciales ubicados en diferentes regiones del país:
De acuerdo con Apacecom, el evento no solo está dirigido al público local, sino que también busca atraer turistas interesados en realizar compras en Panamá.
Para esta edición se espera la llegada de compradores procedentes de Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Ecuador y países del Caribe, mientras que la organización proyecta un impacto económico superior a $85 millones.
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