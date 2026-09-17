Panamá, destino de compras: el Black Weekend será del 2 al 4 de octubre con hasta 70% de descuento

Panamá volverá a convertirse en octubre en un punto de encuentro para el turismo de compras con la octava edición del Panamá Black Weekend, que se celebrará del 2 al 4 de octubre, con la participación de más de 16 centros y plazas comerciales y más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

La actividad, que nació con un enfoque internacional, también busca estimular el consumo local y dinamizar el comercio durante una temporada que tradicionalmente registra menor movimiento.

El Panamá Black Weekend inició oficialmente el 15 de septiembre de 2017 como una estrategia comercial impulsada por Apacecom y respaldada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Desde entonces, se ha consolidado como una de las principales iniciativas para promover el comercio y el turismo de compras en el país.

A diferencia de sus primeras ediciones, realizadas en septiembre, este año el evento se trasladó a octubre. La oferta incluirá descuentos de entre 20% y 70% en mercancía seleccionada, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada comercio participante.

Los establecimientos adheridos estarán identificados con el sticker oficial del Panamá Black Weekend 2026, colocado de forma visible en la entrada de cada comercio.

Las promociones abarcarán categorías como moda, tecnología, calzado, belleza, joyería, accesorios y artículos para el hogar. La actividad también incluirá negocios y servicios vinculados a la cadena de valor, entre ellos salones de belleza, arrendadoras de autos, operadores turísticos y restaurantes.

“La industria comercial se prepara todos los años para celebrar el Panamá Black Weekend. Este año lo estamos anunciando el 2, 3 y 4 de octubre. Esta es una fecha consensuada con la estructura comercial. Vamos a tener más de 3,000 tiendas que van a tener sus ofertas y mejores promociones con descuentos hasta el 70%. Esperamos tanto a público local como internacional”, señaló la presidenta de Apacecom, Bonny Sánchez, quien también es gerente general de Los Andes Mall.

Los centros y plazas comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, AltaPlaza Mall, Atrio Mall, Santiago Mall, Balboa Boutiques, Town Center Costa del Este, Soho City Center, Los Pueblos Juan Díaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.

Más de $85 millones en impacto económico

Para esta edición, Apacecom proyecta superar los $85 millones de impacto económico en todas las industrias, apalancado con toda la inversión realizada y las alianzas logradas.

“Esperamos superar el promedio acumulado en los últimos años. Esta es la edición número ocho del Panamá Black Weekend y estamos hablando de un impacto en la economía superior a los $85 millones en todas las industrias. Así que lo que esperamos es mantener este número o superarlo y con los datos que estamos viendo a través de la información que nos está manifestando Visa y Promtur en todo lo que son las reservas, vamos a poder ver esta capacidad de ventas y de consumo durante estos días”, expresó Sánchez.

Entre los mercados desde los que se espera la llegada de compradores figuran: Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina. Sánchez señaló que también se suma Ecuador, que en los últimos años no había tenido la misma participación, además de las islas del Caribe.

“Estamos preparados para recibirlos y para que podamos seguir siendo lo que siempre hemos sido ciertamente: una de las regiones de mayor capacidad de oferta comercial y eso lo tenemos claro porque manejamos no solo los términos de garantía de seguridad sino que el dólar nos da esa garantía de todo el público que nos visita”, expresó la presidenta de Apacecom.

Turismo como soporte del comercio

El Panamá Black Weekend forma parte de la estrategia para promocionar al país como destino de compras y vincular la oferta comercial con la actividad turística.

“Este es un producto que se ha posicionado en Panamá y en la región como la mejor temporada de compras. Hemos hecho una gran promoción en conjunto con la Autoridad de Turismo y Promtur en los mercados potenciales, así es que esperamos recibir una cifra importante de turistas que nos van a visitar para esta temporada”, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), Nadkyi Duque.

A juicio de Duque, se ha mantenido la promoción en mercados como Colombia, Brasil y Argentina y que este año se incorporaron nuevos mercados de Centroamérica.

“Definitivamente es la temporada más esperada por todos los panameños y turistas, de poder aprovechar esas grandes ofertas y oportunidades de compra que generan los centros comerciales para esta temporada”, afirmó.

La presidenta de Camtur destacó que el evento busca estimular el consumo local y atraer compradores extranjeros, algunos de los cuales adquieren productos para uso propio y otros para revender.

“Panamá se ha posicionado. (Panamá Black Weekend) Es nuestro producto principal a nivel comercial, de la temporada de mayor movimiento en cuanto a compras. Es una temporada regularmente baja. Anteriormente se hacía en septiembre, sin embargo, por las fiestas religiosas (judías), este año la hemos pasado para este 2, 3 y 4 de octubre”, señaló.

Sobre el impacto económico, Duque coincidió con Sánchez en que las últimas cifras sitúan el movimiento comercial entre $80 millones y $85 millones, con incrementos anuales de entre 1% y 2%.

La empresaria también reconoció que el poder adquisitivo del consumidor local está condicionado por factores como el aumento de la electricidad, la canasta básica y el combustible. Sin embargo, la llegada de turistas permitirá compensar parte de la menor capacidad de compra local.

“Sabemos la condición del nivel adquisitivo del consumidor local que está muy impactado por el tema del alza de la electricidad, la canasta básica, combustible, definitivamente son factores que impactan en la economía del panameño y pues que se va a ver reflejado en el poder adquisitivo del consumidor”, afirmó.

Y resaltó: “Aquí es donde la estrategia de promover turismo ha logrado esa compensación para que no exista esa caída que hubiésemos tenido en el sector comercio sino tuviéramos esa gran afluencia de turistas que al comprar han compensado esa baja del consumo local”, agregó.

Acodeco prepara operativos

La edición 2026 cuenta con la participación y colaboración de Promtur Panamá, Visa, la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Policía Nacional.

Estos aliados participarán en áreas relacionadas con la promoción turística, medios de pago, experiencia de compra, orientación al consumidor y seguridad.

El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en Panamá, Ramón Abraham Abadi Balid, adelantó que la entidad trabajará junto con Apacecom y los agentes económicos para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

“Estamos trabajando de la mano de todo el comercio en Panamá, un año más con Apacecom, trabajando de la mano en todo el comercio en Panamá, facilitando que haya un Black Weekend, un evento que va a traer comercio para todos los panameños y obviamente los consumidores van a tener esas bondades por parte de los comerciantes, buenas ofertas a buen precio”, afirmó.

Abadi explicó que Acodeco reforzará la orientación a los comercios para que mantengan los precios visibles y comuniquen de forma transparente las condiciones de sus ofertas.

“Lo importante aquí antes de multar es educarlos. Vamos a tener operativos, vamos a tener presencia de Acodeco en las calles y obviamente el mejor de los inspectores es el consumidor”, sostuvo.

El funcionario recomendó a los compradores comparar precios y condiciones antes de adquirir un producto y revisar las políticas de garantía.

“Se llama Black Weekend; pueden agarrar, caminar, comparar, siempre recuerden, un consumidor informado tiene poder. Es importante que ustedes se desplacen, vean los comercios y las ofertas digitales,... con paciencia y cuando hagan la selección del producto pregunten las políticas de garantía”, recomendó.

Sobre las sanciones, Abadi explicó que cada caso es evaluado de manera individual cuando se detecta una infracción. Las multas pueden ir de $0 a $25,000, según las circunstancias de cada caso.

De acuerdo con el administrador de Acodeco, una de las principales infracciones detectadas durante esta temporada es la publicidad engañosa.