Las claves del asesinato de Ivis Ubarte: sospechosos identificados y una posible conexión con pandillas

El fútbol femenino de Panamá permanece de luto por la muerte de Ivis Ubarte Kirchman, conocida como “La Rosadita”, quien fue atacada a tiros la noche del martes 11 de agosto dentro de su residencia en El Ciruelito, distrito de Antón, provincia de Coclé. Ubarte, de 23 años, militaba en el Inter Panamá CF, había formado parte de la selección femenina de Panamá y era considerada una de las jóvenes promesas de este deporte. Mientras familiares, compañeras y aficionados lamentan su fallecimiento, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen. Estas son las principales claves del caso:

1. Fue atacada dentro de su residencia

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres armados y con el rostro cubierto ingresaron a la vivienda donde se encontraba la futbolista. Los atacantes habrían intentado dispararle inicialmente a la madre de Ubarte, pero el arma presentó un desperfecto. Posteriormente, uno de ellos se dirigió hasta la habitación de la deportista y realizó varias detonaciones. Después del ataque, los sospechosos escaparon en un automóvil sedán con dirección hacia la vía Panamericana. Ubarte murió dentro de la residencia como consecuencia de las heridas recibidas.

2. La Policía tiene identificados a varios sospechosos

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que varias personas presuntamente relacionadas con el homicidio ya fueron identificadas. “Estamos con la línea de investigación buscando y ya tenemos varios identificados”, manifestó el funcionario, quien adelantó que los operativos continuarían para localizar y capturar a los posibles responsables. Las autoridades no han revelado públicamente las identidades de los sospechosos. Algunos tendrían antecedentes delictivos, según información ofrecida por Fernández.

3. Investigan una posible participación de pandillas

Una de las líneas investigativas apunta a una eventual participación de integrantes de grupos pandilleriles que operan en la provincia de Coclé. No obstante, el Ministerio Público todavía debe determinar el móvil y establecer la responsabilidad individual de quienes participaron en el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que Ubarte perteneciera a una organización criminal. Los investigadores recopilan testimonios, analizan cámaras de videovigilancia y reconstruyen los movimientos realizados por los agresores antes y después del homicidio.

4. Una posible represalia permanece bajo análisis

Informaciones preliminares señalan que el crimen podría estar relacionado con un ataque ocurrido días antes en un establecimiento de Antón, donde una mujer murió y tres hombres resultaron heridos. Ubarte habría estado en el lugar durante ese episodio. Las pesquisas buscan determinar si fue señalada de alertar sobre la presencia de uno de los supuestos objetivos y si esa circunstancia pudo provocar una represalia. Esta versión continúa como una hipótesis y no ha sido confirmada de manera definitiva por las autoridades judiciales.

5. Su carrera se encontraba en ascenso

“La Rosadita” defendía los colores del Inter Panamá CF en la Liga de Fútbol Femenino y anteriormente había jugado con Chorrillo FC. En el Torneo Apertura 2025 marcó el gol de la victoria 1-0 sobre Santa Fe en la final, resultado con el que Chorrillo levantó el campeonato. Su desempeño le permitió recibir el llamado de la selección mayor y participar en la gira por Perú de octubre de 2025. En 2026 volvió a ser convocada para el partido contra San Cristóbal y Nieves correspondiente a las eliminatorias.

6. El fútbol panameño exige justicia