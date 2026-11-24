La Fundación Iguales expresó su rechazo a los mensajes de odio, burlas y expresiones discriminatorias que han circulado en redes sociales tras el fallecimiento de Aris Killingbeck, colaborador de la Asamblea Nacional, y pidió que las investigaciones sobre el caso se desarrollen con imparcialidad y sin prejuicios relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las personas involucradas.
En un comunicado divulgado el 23 de noviembre, la organización manifestó su preocupación por las especulaciones y comentarios denigrantes que han surgido alrededor de la muerte del funcionario, quien se encontraba en compañía de un miembro de la Policía Nacional al momento de los hechos.
La fundación recordó que detrás de este caso existe una pérdida humana y advirtió que la difusión de mensajes que deshumanizan o estigmatizan a las personas profundiza el dolor de los familiares y seres queridos del fallecido, quienes merecen respeto, empatía y privacidad durante su duelo.
“Los comentarios que deshumanizan, estigmatizan o promueven la violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género no pueden normalizarse ni legitimarse como parte del debate público”, señaló la organización.
Fundación Iguales así mismo dirigió un llamado al Ministerio Público para que las diligencias relacionadas con el fallecimiento se desarrollen bajo los principios del debido proceso y con criterios de objetividad e imparcialidad.
La organización sostuvo que la orientación sexual o identidad de género, real o percibida, de las personas involucradas no debe condicionar el curso de las investigaciones, el acceso a la justicia ni el trato institucional.
Asimismo, recordó que, aunque el discurso de odio no está tipificado en Panamá como un delito autónomo, esto no significa que carezca de consecuencias jurídicas. En ese sentido, citó el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de prohibir la apología del odio cuando constituya incitación a la violencia o a la discriminación.
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la Policía Nacional para que proteja la integridad, honra y privacidad de sus miembros frente a posibles filtraciones o campañas de escarnio público.
A los medios de comunicación, las plataformas digitales y los creadores de contenido les recordó su responsabilidad en la construcción de narrativas públicas y pidió evitar enfoques sensacionalistas que expongan la intimidad de las personas, revictimicen a los familiares o alimenten expresiones de odio.
El pronunciamiento de Fundación Iguales se produce en medio de la controversia generada en redes sociales tras la muerte de Killingbeck, ocurrida durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en un establecimiento comercial ubicado en la vía José Domingo Díaz, en el corregimiento de Las Mañanitas.
El diputado del circuito 8-6, Raphael Buchanan, también había pedido el pasado 23 de noviembre prudencia y respeto ante las informaciones y señalamientos difundidos sobre el caso.
En un mensaje de condolencias publicado en su cuenta oficial de Instagram, Buchanan lamentó la muerte de quien describió como un amigo y colaborador con más de 21 años de servicio en el Órgano Legislativo. Además, destacó su compromiso, integridad y dedicación.
El diputado solicitó que se respetara la dignidad del fallecido y la tranquilidad de sus familiares mientras las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso.
De acuerdo con la información divulgada sobre las diligencias iniciales, unidades policiales acudieron al establecimiento tras recibir una alerta sobre una persona sin signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía de Homicidios del Área Metropolitana, peritos de Criminalística y especialistas forenses realizaron la inspección ocular y el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha determinado la causa oficial de la muerte ni ha informado de imputaciones o conductas delictivas relacionadas con el caso.
Fundación Iguales indicó, por su parte, que se mantendrá vigilante del desarrollo de las investigaciones, como parte de su labor de veeduría y fiscalización en materia de derechos humanos.