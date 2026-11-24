La Fundación Iguales expresó su rechazo a los mensajes de odio, burlas y expresiones discriminatorias que han circulado en redes sociales tras el fallecimiento de Aris Killingbeck, colaborador de la Asamblea Nacional, y pidió que las investigaciones sobre el caso se desarrollen con imparcialidad y sin prejuicios relacionados con la orientación sexual o identidad de género de las personas involucradas. En un comunicado divulgado el 23 de noviembre, la organización manifestó su preocupación por las especulaciones y comentarios denigrantes que han surgido alrededor de la muerte del funcionario, quien se encontraba en compañía de un miembro de la Policía Nacional al momento de los hechos. La fundación recordó que detrás de este caso existe una pérdida humana y advirtió que la difusión de mensajes que deshumanizan o estigmatizan a las personas profundiza el dolor de los familiares y seres queridos del fallecido, quienes merecen respeto, empatía y privacidad durante su duelo. “Los comentarios que deshumanizan, estigmatizan o promueven la violencia por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género no pueden normalizarse ni legitimarse como parte del debate público”, señaló la organización.

Investigaciones sin prejuicios

Fundación Iguales así mismo dirigió un llamado al Ministerio Público para que las diligencias relacionadas con el fallecimiento se desarrollen bajo los principios del debido proceso y con criterios de objetividad e imparcialidad. La organización sostuvo que la orientación sexual o identidad de género, real o percibida, de las personas involucradas no debe condicionar el curso de las investigaciones, el acceso a la justicia ni el trato institucional. Asimismo, recordó que, aunque el discurso de odio no está tipificado en Panamá como un delito autónomo, esto no significa que carezca de consecuencias jurídicas. En ese sentido, citó el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de prohibir la apología del odio cuando constituya incitación a la violencia o a la discriminación. El pronunciamiento también incluyó un llamado a la Policía Nacional para que proteja la integridad, honra y privacidad de sus miembros frente a posibles filtraciones o campañas de escarnio público. A los medios de comunicación, las plataformas digitales y los creadores de contenido les recordó su responsabilidad en la construcción de narrativas públicas y pidió evitar enfoques sensacionalistas que expongan la intimidad de las personas, revictimicen a los familiares o alimenten expresiones de odio.

Un llamado a la prudencia