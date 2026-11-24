La administración del presidente José Raúl Mulino presentó una reclamación diplomática a China tras detectar un incremento de las inspecciones aduaneras y sanitarias, así como de las detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, una situación que se produjo después del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company (PPC).

Así lo reveló el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien explicó que el aumento de las revisiones se registró a principios de año, luego de la decisión del máximo tribunal panameño sobre la concesión portuaria.

“Esta situación ocurrió a principios de año, después del fallo soberano e independiente de nuestra Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró inconstitucional la concesión correspondiente. Posteriormente, se produjo un incremento llamativo de las inspecciones y detenciones de buques”, declaró el canciller en TVN Noticias.

Martínez-Acha indicó que Panamá presentó una reclamación al Gobierno de la República Popular China por lo ocurrido.

Añadió que varios aliados internacionales también expresaron su inconformidad ante el incremento de estas medidas.

El jefe de la diplomacia panameña señaló que, durante ese mismo periodo, el país había recibido un reconocimiento relacionado con el cumplimiento de estándares internacionales en materia de seguridad, protección ambiental y condiciones laborales.

De acuerdo con Martínez-Acha, las detenciones e inspecciones comenzaron posteriormente a disminuir y, en la actualidad, los niveles se encuentran más cerca de los promedios que se registraban antes de esta situación.

El canciller reconoció que esas medidas tienen efectos importantes sobre el sector marítimo, debido a las revisiones adicionales a las que pueden quedar sometidas las embarcaciones panameñas.

No obstante, defendió la gestión del país como Estado de abanderamiento y sostuvo que Panamá ha priorizado la calidad de su registro marítimo sobre la cantidad de embarcaciones.

“Panamá ha priorizado la calidad sobre la cantidad y ha asumido de manera seria y responsable sus compromisos como Estado de abanderamiento”, afirmó.

Por otro lado, el canciller también se refirió al próximo viaje de Mulino a Reino Unido, en donde se reunirá con el rey de Carlos III.

Martínez-Acha aclaró que Mulino fue invitado por el rey. “Panamá tiene actualmente un papel importantísimo en la geopolítica mundial”, enfatizó.

“Nuestra geografía representa una ventaja, pero el país ha sabido aprovecharla. Hoy desempeñamos un papel fundamental en las cadenas de suministro y en su estabilidad. Panamá conecta océanos y continentes mediante numerosas rutas marítimas”, dijo el funcionario.

Además, recordó que es uno de los pocos puntos estratégicos que mantiene estabilidad, neutralidad y eficiencia. Por eso, nuestro país tiene una relevancia internacional que supera su dimensión territorial.

“El Reino Unido, por su parte, tiene una vocación marítima histórica. Por eso, Panamá debe elevar su relación bilateral y protocolar hacia una alianza estratégica”, planteó.