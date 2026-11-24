La Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene establecido el calendario de pagos correspondiente al mes de diciembre para jubilados y pensionados, uno de los periodos más esperados del año debido a que, además de los pagos regulares, contempla el último desembolso del bono permanente y las bonificaciones de fin de año que correspondan. De acuerdo con el cronograma, los pagos de la primera quincena se realizarán de la siguiente manera:

ACH: jueves 3 de diciembre.

Cheques: viernes 4 de diciembre.

Para la segunda quincena, las fechas establecidas son:

ACH: viernes 18 de diciembre.

Cheques: lunes 21 de diciembre.

¿Cuándo se pagarán los bonos de diciembre?

BONO PERMANENTE La CSS informará oportunamente la fecha en que se realizará el desembolso de los beneficios correspondientes al mes de diciembre. El pago podrá efectuarse durante la primera o segunda quincena, siempre que los jubilados y pensionados cumplan con los requisitos establecidos. Entre estos beneficios se encuentra el bono permanente, establecido mediante la Ley 438, que contempla un total de B/.140 anuales, distribuidos en tres pagos:

Abril: B/.50

Agosto: B/.50

Diciembre: B/.40

Por lo tanto, en diciembre corresponde el último pago de B/.40 de este beneficio anual. La CSS recuerda que el bono permanente está dirigido a los jubilados y pensionados que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 y que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa.