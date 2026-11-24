El mercado inmobiliario panameño atraviesa un momento de ajuste, pero el interés por encontrar vivienda no se detiene. Así lo reflejan los números de Encuentra24.com, el portal de compra y venta número uno del país, cuya vertical de Bienes Raíces alcanzó récord de visitas entre agosto y octubre de 2026: 800 mil sesiones y 300 mil usuarios únicos por mes. En el mismo período, la cantidad de anuncios publicados aumentó 28%. El dato cobra relevancia frente al contexto del sector. Según la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), las ventas residenciales cayeron 13% durante el primer semestre de 2026. Menos cierres, pero más búsquedas: una combinación que describe a un comprador más cauteloso, que investiga, compara y se toma su tiempo antes de decidir.

Un comprador que compara más

Hoy quien busca casa o apartamento en Panamá prioriza el precio, la ubicación y el potencial de valorización de la propiedad antes de dar el paso. Ese recorrido más largo cambia las reglas para quien vende: estar visible durante toda la búsqueda pesa más que nunca. En ese escenario, el crecimiento de 28% en los anuncios publicados funciona como un termómetro de la confianza del sector. Inmobiliarias, desarrolladores, brokers y particulares eligen cada vez más a Encuentra24.com como su vitrina principal. Más oferta atrae a más compradores, y más compradores generan más contactos.

Una plataforma renovada para un usuario más exigente

A mitad de año la empresa lanzó una nueva versión de la plataforma, pensada para un usuario que compara más. Entre las mejoras se destacan una experiencia más rápida e intuitiva, una mejor visualización de las publicaciones, mayor seguridad al navegar y contactar, contactos más calificados y una vitrina sin publicidad externa, donde la atención queda puesta en los anuncios. ”Romper nuestro récord de visitas refleja el impacto de nuestra apuesta por la innovación y la tecnología. Es el resultado de un trabajo constante de desarrollo y de la confianza que los panameños depositan en nuestra plataforma cada día”, afirmó Christian Rodríguez, gerente general de Encuentra24.com Y agregó: “Le dimos un gran impulso tecnológico pensando en los resultados de nuestros clientes: que una inmobiliaria, un concesionario o una empresa, reciba contactos reales y de calidad”. Para Rodríguez, la clave está en el equilibrio entre ambas puntas del mercado. ”Nuestra plataforma funciona porque genera valor para ambos lados. Cuando compradores y vendedores ganan, el mercado entero se mueve”, señaló.

Mucho más que propiedades

Encuentra24 reúne Bienes Raíces pero también Vehículos, Empleos y Marketplace. En total, el portal recibe 1,8 millones de sesiones y 700 mil usuarios activos por mes, lo que lo convierte en un canal de alcance masivo. Con estos resultados, la compañía se consolida como un aliado estratégico para brokers, inmobiliarias, desarrolladores, concesionarios, empresas de reclutamiento y comercios que buscan visibilidad y ventas en el mercado panameño. ”Hoy, quien quiere comprar, alquilar o vender en Panamá, empieza en Encuentra24”, concluyó Rodríguez.

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